Kultúrny mix

V Sundance zvíťazila láska, Colin Firth má problém s monarchiou.

31. jan 2011 o 0:00 ćtk, tasr

V Sundance zvíťazila láska

PARK CITY. Na festivale v americkom Sundance zvíťazil film Like Crazy režiséra Drakea Doremusa. Je príbehom o vášnivej láskej medzi Američanom a Britkou, ťažko skúšanej odlúčením. Za najlepší dokument vyhlásili film o asistovanej samovražde How to Die in Oregon.



Colin Firth má problém s monarchiou

LONDÝN. Britský herec Colin Firth je práve nominovaný na Oscara za kreáciu postavy kráľa Juraja VI. vo filme Kráľova reč režiséra Toma Hoopera. V súkromí však stúpencom monarchie nie je. Vo vysielaní americkej televízie CNN povedal, že zásadný problém preňho predstavujú autority nezvolené ľudom.

V reakcii na otázku, či je spokojný s britskou kráľovskou rodinou, po hlbokom vzdychu povedal, že sa domnieva, že je celkom milá. Zároveň pochválil aktivity princa Charlesa, s ktorým sa nedávno stretol a pripustil, že na rozvoj herectva v ostrovnom kráľovstve mali monarchovia pozitívny vplyv. Potom však dodal: „Pre mňa sú problémom nevolené inštitúcie.“