Má komplexy, ale žije šťastne

V akčnom filme Green Hornet sú postavy, ktoré na akčný život nie sú stvorené

31. jan 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Režisér Michel Gondry už stretol niekoľko nesebavedomých megalomanov, ktorí sa ani nevedia poďakovať. Spĺňajú jeho predstavu o kriminálnych hrdinoch.

Je mi ľúto, no mne sa páčia filmy s Louisom de Funesom a Belmondom, povedal raz režisér Michel Gondry. Narodil sa vo Francúzsku, kde filmárov dodnes terorizuje neotrasiteľná sláva novej vlny a odkaz autorských diel postavených na výborných scenároch. On svoju kreativitu a originalitu nechcel využívať len na ušľachtilé účely, a nechcel sa za to ani hanbiť. Odišiel do USA a tam dnes slobodne nakrúca ľudové filmy, väčšinou o lúzroch.

Michel Gondry: Green Hornet Green Hornet, USA, 2011,

Réžia: Michel Gondry

Námet: George W. Trendle. Scenár: Seth Rogen, Evan Goldberg. Kamera: john Schwarzman. Hudba: James Newton Howard.

Hrajú: Seth Rogen, Jay Chou, Christoph Waltz, Cameron Diaz, James Franco

Premiéra v SR: 27. januára

Celý život neschopný

Stalo sa, čo sa asi malo: Gondry ani po rokoch nevie poriadne po anglicky a aj keď spraví komerčnú komédiu, je neodškriepiteľne autorská. V novom filme Green Hornet sa dá dokonca rozpoznať jeho mierne zakomplexovaný charakter z mladosti a schopnosť prežiť vďaka rôznym modelárskym a konštrukčným zručnostiam.

V zásade je to akčný film so zbraňami, autami a bojovými scénami, nie sú v ňom však postavy, ktoré by boli na taký svet stvorené. Na hlavného hrdinu sa nedá použiť prívlastok ani dobrý, ani zlý, najvýstižnejší je zúfalý. Celý život mu otec vyčítal, že je neschopný a až keď odchádzal z jeho pohrebu, začal myslieť na to, že by už so sebou mohol čosi spraviť.

Nedostal normálny nápad, svoj tušený potenciál chcel využiť na zábavu: vytvoril si identitu fantómového zločinca a postrachu mestských mafiánov, nazval sa Green Hornet a jeho najväčšou ľsťou bolo vlastne to, že v skutočnosti je dobrý a pomáha ľuďom. Akcia je možná vďaka tomu, že jeho otec bol zhodou okolností majiteľom novín – sériou vynútených článkov sa stal teda skutočným.

Keby bol len sám

V detstve chcel Michel Gondry vynájsť telefón, autá, rakety. Jeho túžbu sprevádzala frustrácia, že telefón, auto aj raketu už niekto vymyslel. Aj tak to však bola nevyliečiteľná túžba a v jeho filmoch zvykne vystupovať množstvo mechanických prístrojov, ktoré si zmontoval sám a niekoľko zložitejších prototypov, ktoré čakajú na nejakého odvážneho výrobcu. Teraz sa napríklad prejavilo, že s Georgeom Clooneym nakrútil niekoľko reklamných spotov pre Nespresso - Green Hornet má doma špeciálne zlepšený kávovar.

Sú to také drobné technické experimenty, ktoré zázračne zlepšujú detinskú a nezmyselnú akciu filmu. Scenár a hlavnú úlohu v ňom si sám pre seba napísal Seth Rogen. Plusom je, že Gondry z neho vytiahol to, s čím sa sám ako filmový tvorca stretáva: povahové slabosti.

Keď nakrúcal oscarovský film Večný svit nepoškvrnenej mysle, trpel tým, že scenárista Charlie Kaufman nechcel uznať jeho podiel na autorstve konečného scenára a že producenti to odmietali priznať v titulkoch. Ak by sa trochu nadnesene dalo povedať, že Green Hornet o niečom je, tak potom je o megalománii zakomplexovaných. Ani jeho hrdina nie je sám, žiadnej akcie by nebol schopný, keby nemal za spoločníka kamaráta z Číny, vrtkého bojovníka a konštrukčného génia. Je však taký márnivý, že má problém mu za to poďakovať.



Nie všetci herci sa hrnú do takýchto hereckých príležitostí. Gondry im naozaj ponúka belmondovských mužov z Acapulca a funesovských žandárov. Na to treba komikov, ktorí nie sú posadnutí tým, ako na obraze vyzerajú a so samozrejmosťou dokážu zahrať hru. Aj oni, aj Gondry vedia, že nerobia nič, čo by bolo treba brať vážne. Môžu však uspieť a cítiť sa šťastne, ak im to niekto – možno aj s radosťou – v kine uverí.