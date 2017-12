Čo čítame

Pichľavá elegancia

31. jan 2011 o 0:00 Ján Gregor

Paloma má dvanásť, žije v zámožnej rodine a chystá sa spáchať samovraždu. Renée má po päťdesiatke, je domovníčka a pred všetkými skrýva vášeň pre náročnú literatúru, pretože by sa to k domovníčke nehodilo.

Obe sú striedavo rozprávačkami románu Muriel Barberyovej, ktorý v češtine vyšiel pod názvom S elegancí ježka, u nás pod názvom . A s pichľavo neelegantnou obálkou.

Podľa knihy Francúzi pred rokom nakrútili film Le Hérisson (Ježko), ktorý dobre vystihol postavy, ale vynechal prvú polovicu knihy plnú sarkastických poznámok a zábavnej životnej filozofie. Literárny jazyk si scenár premenil na filmový tak, že Paloma nepíše denník, ale všetko nakrúca na kameru, takže film nemal šancu byť lepší než kniha.

V dome, kde pracuje Renée, je osem luxusných bytov, mnohé jej komentáre smerujú k sociálnym rozdielom.

Výstižne napríklad porovnáva smrť niekoho bohatého so smrťou svojho manžela. V tom prvom prípade je to vždy veľká nespravodlivá tragédia, v prípade obyčajných ľudí so životom „tak málo okysličeným peniazmi a etiketou, že pre nich ľudské emócie toľko neznamenajú“, je to len drobný výpadok v behu každodenných udalostí. Napätie románu vychádza z hrozby, že Renée príde o svoje veľké tajomstvo a vypadne z pridelenej role, ktorú tak dobre predstierala.