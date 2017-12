Zakázaný Beatles na predaj

V Los Angeles sa bude dražiť platňa The Beatles so zakázaným obalom.

2. feb 2011 o 0:00 (čtk)

Doteraz nerozbalená platňa The Beatles z roku 1966 ide do dražby. Udalosť je naplánovaná na 18. februára v Los Angeles. Album Yesterday and Today vyšiel len v obmedzenom množstve v Kanade a USA.

Sú na nej hity, ktoré v Británii vyšli na troch radových platniach. Slávna je však najmä vďaka obalu. Členovia kapely sú na ňom v mäsiarskych plášťoch pokrytých kusmi bábik a surového mäsa, čo malo symbolizovať nesúhlas s vojnou vo Vietname.

Aukčný dom Heritage Auctions v Beverly Hills verí, že platňa sa predá za viac než 30 000 dolárov. Je to vzácny zberateľský kus, Heritage Auctions dokonca hovorí, že je to „svätý grál medzi vinylovými platňami“. Po protestoch verejnosti sa platňa začala predávať pre istotu v úplne odlišnom obale.

Šéf hudobného oddelenia aukčnej siene Garry Shrum odhaduje hodnotu nosiča na oveľa viac než 30 000 dolárov. „Možno neexistuje ani 25 zapečatených exemplárov. A v takomto skvelom stave sme ju ešte nikdy nevideli,“ povedal.