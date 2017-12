Čo počúvame - Med

Zdalo by sa, že nahrať dnes cédečko je úplne jednoduché, ale nie je to tak. Svoje o tom vedia fanúšikovia bratislavských skupín Kosa z nosa a Med.

2. feb 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Je to podobný príbeh – obe existujú už dosť dlho, no stále nič. Pritom pesničiek by už bolo aj na trojalbumy. Bližšie k debutu má Med. Na posledných koncertoch sa predviedol v skvelej forme a toto zoskupenie okolo speváka Tomáša Ďurovku a gitaristu Vlada Holinu trávi čoraz viac času v štúdiu. Tento rok by im to už konečne mohlo vyjsť. Pesničkové klenoty, ako je napríklad More, by sa mali dať počúvať z oficiálneho cédečka a nielen z koncertných empétrojok: „Videli sme dolu mesto i žeravé zore/ videli sme miesto Petržalky more.“ Ak to vyjde, bude to určite jeden z albumov roka.