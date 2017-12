Nové CD

Bob Marley & The Wailers: Live Forever - Ruské uspávanky - Foolk: Light Bulb - Bonus: Konec civilizace

2. feb 2011 o 0:00 (her, tp)

Bob Marley & The Wailers: Live Forever

Tuff Gong



Takmer všetko podstatné o tomto dvojalbume je napísané v jeho podtitule – The Stanley Theatre, Pittsburgh, September 23, 1980. Americký koncert bol jedným z najvydarenejších vystúpení slávneho speváka na jeho poslednom svetovom turné. Záznam z neho obsahuje aj mrazivo krehkú baladu Redemption Song. Bob Marley ju naspieval v čase, keď mu zostával už len menej ako rok života.

Ruské uspávanky

Diskant



Čajkovskij, Musorgskij, Rimskij­Korsakov a ďalší ruskí skladatelia z 19. a 20. storočia sa s obľubou venovali aj uspávankám. Že môžu byť veľmi obsahovo i formovo pestré, už u nás vedia minimálne tí, ktorí videli tento projekt na festivale komornej hudby Konvergencie. Na rovnomennom CD nájdete 24 uspávaniek, ktoré spolu (výborne) nahrali mezzosopranistka Petra Noskaiová s klaviristom Danielom Buranovským.

Foolk: Light Bulb

56Stuff Records 2011



Zmysluplnej elektroniky sa na Slovensku až tak veľa nerobí. No k tomu lepšiemu patrí aj nové EP Dušana Vanča alias projektu Foolk. V minulosti sa tento producent vybral na výlet do vôd glitchu a wonky, na Light Bulb si však vypočujete aj väčšie zvukové plochy či odkazy na klubovú minulosť. Nie každá zo šiestich skladieb je rovnako zaujímavá, no Nona Lisa by sa s troškou fantázie mohla objaviť aj na rookie sampleri trebárs od Ninja Tune či Warpu.

Bonus: Konec civilizace

Deadred/Starcastic



Je paradoxom, že najväčší rozprávači českého a slovenského hip­hopu vlastne nevedia poriadne rapovať. Bonus, čo je vlastne sóloprojekt Bourka z kapely Sporto, o svojej muzike hovorí, že to je skôr punk oblečený do iného žánru. Ono to je však skôr slam poetry s beatom či futuro folk. V každom prípade však platí, že hudobní textári, ktorí nechcú byť patetickí, sa dnes presunuli do rapu. Aj keď ráčkujú a poriadne nerapujú.