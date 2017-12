Javier Bardem potvrdil, že rokuje o úlohe v novej bondovke

Španielsky herec Javier Bardem sa nedávno stretol s režisérom Samom Mendesom, aby spolu prebrali jeho možné účinkovanie v pripravovanej 23. bondovke.

4. feb 2011 o 8:49 SITA

Španielsky držiteľ Oscara by mal v 23. bondovke stvárniť zápornú postavu. Zatiaľ ju síce neprijal, no absolvoval stretnutie s režisérom Samom Mendesom a chce si prečítať scenár.

BRATISLAVA. Na svojej webovej stránke o tom informoval magazín Hollywood Reporter.

Štyridsaťjedenročný rodák z Las Palmas de Gran Canaria, ktorý v roku 2008 získal Oscara za hlavnú rolu v snímke Táto krajina nie je pre starých (2007), by mal vo filme stvárniť zápornú postavu. Ako povedal v rozhovore pre Los Angeles Times, ponuku ešte neprijal, no chce si prečítať scenár.

“Som veľkým fanúšikom Jamesa Bonda. Keď som bol malý, chodil som sa s otcom do kina pozerať na Jamesa Bonda v podaní pána Conneryho. Kto by si bol pomyslel, že by som si raz sám zahral v niektorom z týchto filmov?" poznamenal na adresu ponuky s tým, že jeho rozhovor s Mendesom bol "veľmi zaujímavý".

Bardem sa na filmovom plátne naposledy predstavil v snímkach Jedz, modli sa, miluj (2010) a Biutiful (2010). Za stvárnenie zomierajúceho muža v španielsko-mexickej dráme Biutiful je už po tretí raz nominovaný na Oscara.

Režisérom pripravovanej bondovky bude Sam Mendes, o scenár sa postarali Neal Purvis, Robert Wade a John Logan. V úlohe agenta 007 sa opäť predstaví Daniel Craig, ktorý ako James Bond debutoval v roku 2006 v snímke Casino Royale a o dva roky neskôr si agenta Jej veličenstva zahral v bondovke s poradovým číslom 22 - Quantum of Solace. Anglická herečka Judi Dench už po siedmy raz stvárni postavu M. Snímku by mali začať nakrúcať koncom roka 2011. Svetová premiéra filmu je naplánovaná na 9. novembra 2012.