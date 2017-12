Presnejší ako Pink Floyd

Austrálsky Pink Floyd sa po dvoch rokoch vrátil na Slovensko. Zahral si v Bratislave aj v Košiciach.

5. feb 2011 o 0:00 Marián Kizek

KOŠICE. Po seriáli Skippy - stepná kengura mali možnosť diváci na Slovensku vidieť ďalší kvalitný import z opačnej strany pologule.

Keďže kapela Pink Floyd už takmer 16 rokov nikde nekoncertovala, množstvo jej fanúšikov po celom svete si minimálne dovtedy, kým sa jej hlavní protagonisti Roger Waters, David Gilmour a Nick Mason opäť neudobria, musia vystačiť s Austrálčanmi, ktorí sa snažia čo najvernejšie ich napodobniť.

Pochválení od Gilmoura

Po vyše dvoch rokoch sa vo štvrtok do Košíc vrátil najlepší klon tejto legendárnej britskej kapely. Austrálski „pinkfloydi" zaradili do programu svojho svetového turné aj vystúpenie v Bratislave. V stredu v Incheba Expo aréne a vo štvrtok v Steel Aréne to ocenili aj slovenskí fanúšikovia, ktorí obe sály takmer kompletne vypredali .

Na rozdiel od svojich vzorov boli Austrálčania až prekvapivo presní, úvodné tóny maxiverzie skladby Shine On You Crazy Diamond zazneli v Košiciach ani nie minútu po oficiálnom začiatku koncertu.

Austrálčania, o ktorých kvalitách sa pochvalne vyjadril aj David Gilmour, potom vybalili na päťtisíc divákov v Košiciach vyše dvojhodinovú nádielku najväčších hitov, no i tých menej známych skladieb svojich slávnejších predchodcov.

Svoju šou rozdelili na dve polovice. V tej úvodnej aplaudovalo publikum najmä na ich hity What Do You Want From Me?, Learning To Fly a Sorrow, no fajnšmekrov zrejme najviac potešil ich premiérový singel Arnold Layne.

Po dvadsaťminútovej prestávke si už diváci mohli nasadiť aj 3D okuliare, aby aj vďaka trojrozmerným animáciám (napríklad aj v podobe zvieracích figúrok) a laserovým efektom ešte viac precítili floydovskú hudbu. Pri skladbe Wish You Were Here ich sprevádzali vo videoklipe aj členovia originálnych Pink Floyd.

Prišiel aj učiteľ

Austrálčania potešili divákov aj takými veľkými hitmi ako Time, Comfortably Numb alebo Another Brick In The Wall, kde na fanúšikov a ich deti dohliadal obludný nafukovací učiteľ známy z filmu The Wall. Prídavok obstaral tradičný záver koncertov pôvodnej kapely – pieseň Run Like Hell.

Pri nej sa košické publikum pustilo do potlesku postojačky. „Pri poslednej skladbe som si aj zatancoval a zaskákal," pochválil sa nám otec našej exsuperstaristky Katky Koščovej. Ani ďalší návštevníci nešetrili superlatívmi.

Foto: Judita Čemáková