Hmyz mu zostal v šuplíku

Autentická filmová tvorba je v Rotterdame, hovorí Jan Švankmajer

7. feb 2011 o 0:00 Miro Ulman

Švankmajerov film Prežiť svoj život zaradil festival v Rotterdame do výberu významných titulov z vlaňajška.(Zdroj: ASFK)

V Rotterdame sa skončil filmový festival. Jan Švankmajer je jeho pravidelným hosťom. Teraz tam predstavil aj svoj projekt inšpirovaný bratmi Čapkovcami.

Český režisér Jan Švankmajer patrí na festivale v Rotterdame k pravidelným hosťom. Od roku 1995 tu predstavil každý svoj nový film, tentoraz priniesol česko-slovenskú koprodukciu Prežiť svoj život. Film uviedli v nesúťažnej sekcii Spektrum, ktorá patrí významným titulom posledného roka. Spolu so Švankmajerom sa do nej dostal Jean-Luc Godard, Otar Iosseliani, Tom Tykwer i 102-ročný Manoel de Oliveira, ktorého Čudný prípad Angeliky mal standing ovations v Cannes a ktorý už pracuje na ďalšom filme.

„Je to sympatický festival, pretože sa naozaj zaoberá filmom," povedal nám Švankmajer. „Myslím si, že práve to je úloha festivalov. Je veľa filmov, ktoré sa do normálnej distribúcie nedostanú. A keď sa chce človek pozrieť na skutočnú autentickú napríklad európsku filmovú tvorbu, tak musí ísť práve na takýto festival."

Súčasťou festivalu v Rotterdame bol 28. ročník koprodukčného trhu CineMart. Filmári na ňom majú možnosť prezentovať svoj projekt a nájsť partnerov na jeho realizáciu. Tento rok bol medzi vybranými projektmi aj Švankmajerov Hmyz. Za socializmu ho realizovať nemohol, zo šuplíka sa mu však nestratil.

„Je to námet zo 70. rokov a je zatiaľ vo forme poviedky o ochotníkoch, ktorí skúšajú hru bratov Čapkovcov Zo života hmyzu. Ich osudy sa prelínajú s osudmi postáv v divadelnej hre. Opäť to bude hraný film s trikmi a klasickou animáciou. Prihlásilo sa nám zatiaľ 25 potenciálnych koproducentov, ale či z to niečo bude, ukáže čas," pokračuje Švankmajer. Slovenským koproducentom bude opäť spoločnosť C-GA Film režisérovho kameramana Juraja Galvánka.

Okrem toho v rotterdamskom Českom centre sa za účasti riaditeľa festivalu Rutgera Wolfsona otvorila výstava Švankmajerových koláží z filmu Prežiť svoj život. „Tie koláže vznikli po filme a sú urobené zo zvyškov, ktoré zostali po nakrúcaní. Fotografických fáz i pozadí bolo niekoľko tisíc, takže myslím, že do konca života môžem robiť ďalšie koláže."