Nové knihy

7. feb 2011 o 0:00 (ba, jang)

Jozef Kollár: Musíme to prežiť

Regent, 120 strán

„Pri akej príležitosti by sme sa my dvaja porozprávali o niečom? V týchto časoch to dokážeme už len pod silným tlakom udalostí a strachu z neznámeho," hovorí Melinda šokovanému Ivanovi po tom, čo vykopali z hrobu jej manžela saxofón. Autor pripravuje čitateľa na to, že každý z jeho 13 textových obrazov je absurdnou, ale nie vzdialenou výpoveďou o našom živote.

Sadomaso, fetiš a Tony

Ján K. Myšľanov:, OZ JKM, 210 strán

Autor, ktorý pred rokom a pol podľahol chorobe, bol na Slovensku najviac známy zo svojich blogov, na adrese http://myslanov.blog.sme.sk vyšiel jeho posledný text mesiac pred smrťou. Cestoval po celom svete, usadil sa v Brazílii, kde študoval filmovú réžiu, neskôr sa vrátil na Slovensko. Kniha je autobiografický román o mladom mužovi žijúcom v Barcelone.

Augustín Morávek: Od arizácií k deportáciám

Stanislav Mičev, Múzeum SNP, 124 strán

Podiel Augustína Morávka ako hýbateľa a urýchľovača arizácie a jednej z rozhodujúcich osôb pri naštartovaní konečného riešenia židovskej otázky na Slovensku, nebol dodnes spracovaný. Kniha popisuje zápas medzi umiernenými a radikálnymi ľudákmi počas vojnového slovenského štátu, ktorý viedol v roku 1942 k deportáciám do koncentračných táborov.

Československé město včera a dnes

Vydal Pavel Mervart, 284 strán

Kniha s podtitulom Každodennosť – reprezentácia – výskum obsahuje deväť textov, ktoré sledujú zmeny mestského priestoru. Medzi autormi sú historici, antropológovia či sociálni geografi. Miesta zostávajú, ale pre každú generáciu sa mení ich význam, iné úplne miznú a nahrádzajú ich priestory a budovy s úplne novým účelom.