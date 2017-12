Čo čítame

Ty dvě holky z Kostelce... a třetí z Černé hory?

7. feb 2011 o 0:00 Alexander Balogh

„Po Zbabelcoch so mnou Irena prestala hovoriť, hoci som o nej v tej knihe písal tak krásne, dokonca som narovnal jej nohy do o," spomína po rokoch Josef Škvorecký na jednu zo svojich gymnaziálnych lások. Ako to už býva, bolo ich viac, tým skôr, že išlo o lásky platonické, ale tento fakt sa dozvedáme až z knižky (Knihovnička rodinného výčepu, Přibyslav).

Irena, Marie a Naďa sú tie krásne mladé dievčatá nielen zo Zbabelcov, ale aj z ďalších Škvoreckého románov, v ktorých s nimi autorove alter ego Danny Smiřický prežíva romantické chvíle zamilovanosti. Editor Tomáš Mazal sa po rokoch vydal po ich stopách, k spomienkam dvoch z nich (tá tretia – z Čiernej hory? – zostala neznámou) pridáva úryvky z kníh i Škvoreckého citáty a básne, ako aj dobové fotky mladých krásavíc. Unikátne dielko o príbehu miznúceho času, návratov i zabúdania, o literárnej inšpirácii a skutočnosti poslal editor ešte pred vydaním Škvoreckému do Toronta. Ten bol nadšený, ale Danny sa v ňom nezaprel: „Kým ja nič netajím, tie dve dievčatá zatajujú všeličo." A pridáva historku, ako sa do románovej Márie zamiloval britský saxofonista Anthony Thistlethwaite a dokonca šiel jej „predlohu" vyhľadať do Česka.