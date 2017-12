Zomrel legendárny rockový muzikant Gary Moore

Írsky rockový a bluesový gitarista a spevák Gary Moore zomrel v sobotu vo veku 58 rokov. Oznámili to dnes jeho kolegovia.

6. feb 2011 o 21:35 tasr, r

Moorea našli mŕtveho v hotelovej izbe. Príčina smrti zatiaľ nie je známa.

LONDÝN. Írsky rockový gitarista a spevák Gary Moore zomrel vo veku 58 rokov. Oznámili to dnes jeho kolegovia.

Moora našli dnes mŕtveho v hoteli v Španielsku na južnom pobreží Costa del Sol, kde bol na dovolenke. Príčina smrti zatiaľ nie je známa. Uviedol to manažér Adam Parsons pre britskú spravodajskú stanicu BBC.

Podľa hudobníkovej webovej stránky Moore zomrel v sobotu 5. februára.

Bubeník Brian Downey povedal, že Moorova smrť je "totálny šok", a gitarista Scott Gorham vyhlásil, že Moore bol "vynikajúci muzikant a vynikajúci chlapík".

Gary Moore sa narodil v roku 1952 v Belfaste v Severnom Írsku. Bol členom dublinskej skupiny Skid Row, odtiaľ v roku 1973 odišiel do skupiny Thin Lizzy. Odišiel z nej po štyroch mesiacoch, ale o štyri roky sa opäť stal jej členom a hral aj na jej albume s názvom "Black Rose".

Neskôr sa vydal na úspešnú sólovú dráhu a majstrovskou bluesovou hrou na gitare si vyslúžil veľké uznanie ďalších hudobníkov. Jeho najznámejším hitom sa stala skladba Still Got The Blues z roku 1990, ďalšími svetoznámymi skladbami sú napríklad Parisienne Walkways, či Out in the Fields.

Moore hral aj na Slovensku, predstavil sa tu v júli minulého roku na Dobrom festivale v Prešove.