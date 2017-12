Kultúrne tipy na tento týždeň

Opäť nás čaká mnoho výstav, ale aj dobré koncerty, filmy či divadelné predstavenia. Stačí si vybrať z našich tipov kam vyraziť za kultúrou.

7. feb 2011 o 10:00 (kul)

Pondelok 7. február 2011

Premiéra dokumentu / Lahola

19.00, Školská 14, Ticho a spol., Bratislava

V pondelok večer odpremiéruje divadelný a iný klub Ticho a spol. dokumentárny film Lahola izraelskej režisérky Dalie Karpel z roku 2011. V druhej časti večera sa stretnete s kameramanom filmu Richardom Krivdom, literárnou vedkyňou Evou Jenčíkovou a inými. Moderuje Ivica Ruttkayová.

Výstava / Inside-Aut

19.00, Stanica Žilina-Záriečie

Výstava Inside-Aut reaguje na tému autizmu. Autori, Alexandra Borsíková, Peter Homola a Miro Kohút netradičným spôsobom vstupujú do sveta, do každodennej reality autistov, kde je chápanie skúseností zbytočné. Tak ako je široký pojem „autizmus“, tak sa aj formálne stvárnenie autorov pohybuje od fotografie cez zásah do verejného prostredia vo forme performancie k interaktívnej inštalácii či videu.

Film, časopis / AZYL & Enter

20.13, Kasárne Kulturpark, Košice

Kasárne sa po januárovej prestávke rozbiehajú samými dobrými akciami. Hneď v pondelok si môžete pozrieť 90-minútový výber toho najlepšieho z krátkometrážnej tvorby zo Slovenska a sveta, ktorú pripravil festival Azyl. Ešte pred tým, o 18.00, bude prezentácia nového čísla časopisu Enter. Hosťom večera bude Morton Feldman so svojou akustickou „chuťovkou“ Palais de Mari v podaní hudobníka Fera Királyho. Chýbať nebudú ani tvorcovia časopisu.

Utorok 8. február 2011

Film / Půlnoc

19.00, Kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie

Vizuálne silná dokumentárna esej, ktorá z rôznych pohľadov skúma tmu (a svetlo). Autorka necháva prehovoriť hvezdára smutného z nedostatku tmy, správcu elektrickej rozvodnej siete, cituje z denníkov darkerov (skupina českých mladíkov, ktorí sa v rokoch 2002-2003 dostali do dejín vďaka ilegálnemu skratovaniu stĺpov vysokého napätia a následnému blackoutu) a nakoniec podstupuje experiment aj sama na sebe. Film získal špeciálnu cenu na festivale v Jihlave a má nomináciu na Českého leva.

Výstava / Obrázky z jednej sekundy

15.00, Átrium Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

Bulharský režisér a výtvarník Penčo Kunčev pripravil výstavu Obrázky z jednej sekundy. Vernisáž sa uskutoční v utorok o 15.00 v Átriu ŠVK v Banskej Bystrici.

Výstava / Ivana Šáteková

19.00, Galéria Enter, Bratislava

Bratislavská Galéria Enter otvorí v utorok o 19.00 výstavu Ivany Šátekovej s názvom „Alebo ma vydávajte alebo ma za sklo dajte.“ Kurátorkou je Vanda Sepová.

Streda 9. február 2011

Koncert / The Young Gods

19.00, Majestic Music Club, Bratislava

Švajčiarski The Young Gods štartujú svoje európske turné a jednou zo zastávok bude aj Bratislava. Hudboníci, ktorí na scéne elektroniky, rocku a industrialu začínali v polovici 80. rokov predvedú staršie hity, ale aj pesničky z posledného albumu, ktorý ohúril fanúšikov aj kritikov.

Výstava / Nestrieľajte na pianistu

17.00, Východoslovenská galéria, Košice

Vernisáž výstavy Sylvie Réno, ktorá sa uskutoční v stredu o 17.00 v priestoroch Východoslvoenskej galérie, bude spojená s klavírnym recitálom Magdalény Bajuszovej. Na programe sú skladby Ilju Zeljenku a Josepha Kolkovicha.

Stand up / Stand up Show Naostro

19.00, divadlo Meteorit, Bratislava

Každú stredu máte možnosť v bratislavskom divadle Meteorit okúsiť pódium a vyskúšať, aké to je, byť standuperom. Okrem toho uvidíte aj hviezdy programu Na stojáka Ivu Pazderkovú, Ester Kočičkovú, Tomáša Matonohu, Miloše Knora či Lukáša Pavláska.

Štvrtok 10 február 2011

Výstava / Denamit Design Days

18.00, Galéria Medium, Bratislava

Výstava Denamit design days na tému Tender about Gender predstaví päť autoriek: Luciu Bartkovú (autorský šperk), Michaelu Bednárovú (textilný dizajn), Simonu Janišovú (keramika), Lenku Sršňovú (módna tvorba) a Lindu Vikovú (keramika). Súčasťou výstavy bude aj program sprievodných akcií – prehliadka, výstava skla Patrika Illa, prednášky s dizajnérmi zo zahraničia a ďalšie.

Koncert / Bloodgroup (ISL)

Tabačka, Košice

Inteligentné electropopové pesničky - to je poznávacie znamenie islandskej skupiny Bloodgroup. Po koncerte v bratislavskom Subclube si zahrá aj v centre Tabačka. "Zmiešajte album Melody A.M. od Royksopp a albumom Attention od GusGus, pridajte trochu Robyn a The Knife a máte na svete Bloodgroup," píše sa v tlačovej správe ku koncertu.

Výstava / Michal Czinege: Musí tam niečo byť

18.00, Galéria Jána Koniarka, Trnava

Výstava mladého umelca Michala Czinegeho s názvom Musí tam niečo byť, ktorú otvoria v GJK štvrtkovou vernisážou, je zároveň záverečným výstavným projektom jeho doktorandského štúdia na VŠVU. Výstava má odzrkadľovať Czinegeho proces skúmania vzťahu tradičného média maľby a digitálnych technológií. Súčasťou budú okrem malieb na plátno aj kresby, tvarované plátna a maľby na priehľadný šifón aj priamo na stenu galérie.

Výstava / Galandovci – legendy slovenskej moderny 1969 – 1989

17.00, Galéria mesta Bratislavy

Minulý rok usporiadala Galéria mesta Bratislavy prvú z výstav o skupine galandovcov, ktorí najmä v rokoch 1957 – 1968 vystupovali s jasne sformulovaným programom a osobitým prístupom k tvorbe. Teraz sa otvára pokračovanie prehliadky umelcov: Vladimír Kompánek, Milan Laluha, Andrej Rudavský, Andrej Barčík, Rudolf Krivoš, Pavol Tóth, Milan Paštéka, z obdobia 1969 – 1989, kedy sa dôraz presunul na individuálnu tvorbu jednotlivých autorov.

Výstava / Patrik Ševčík

18.00, klub 3, GJK, Trnava

V Galérii Jána Koniarka otvoria vo štvrtok o 18.00 aj výstavu Patrika Ševčíka s názvom „... mlčať zlato“. Kurátorkou výstavy je Zuzana Ševčíková.

Výstava / Vladimír Svoboda – Obrazy

18.00, Galéria Palffyho palác, Zámocká ul, Bratislava

Výstavu Vladimíra Svobodu s názvom Obrazy otvorí vo štvrtok o 18.00 v bratislavskej Galérii Pálffyho palác kurátor Ivan Melicherčík.

Výstava / Pohreb feministiek



17.00, Bunker – Nitrianska galéria

O „Pohreb feministiek“ sa v Bunkri Nitrianskej galérie postarajú autorky AVO AVO (Katarína Bobrová a Emília Rigová). Vernisáž ich výstavy sa začne o 17.00, po nej bude nasledovať diskusia v rámci pravidelných Večerov výtvarných reflexií. Kurátorom výstavy je Hugo.

Piatok 11. február 2011

Divadlo / Napichovači a lízači (premiéra)

20.00, Divadlo SkRAT, A4 - nultý priestor, Bratislava

Druhá časť projektu, v ktorom herci divadla SkRAT vyvracajú mýtus o tom, že ľudia sa delia na lovcov a zberačov. Námet a réžia Dušan Vicen, všetci účinkujúci herci sú zároveň opäť aj spoluautormi nového predstavenia.

Divadlo / M. H. L.

19.00, Stanica Žilina-Záriečie

Jedno z najúspešnejších predstavení minulého roka sa predstaví aj na doskách žilinskej Stanice. Dokumentárna monodráma Slávy Daubnerovej M. H. L inšpirovaná životom a dielom prvej profesionálnej divadelnej režisérky Magdy Husákovej Lokvencovej, manželky prezidenta normalizačného Českoskovenska Gusátva Husáka získala aj ocenenie Dosky v kategórii „Objav sezóny.“

Koncert / Bene & Stratasoul, Pjoni & Ink Midget, Nourish My Fame

21.00, Kasárne Kulturpark, Košice

Piatkový večer bude patriť koncertu v Kasárňach! Už len zoznam hudobníkov, ktorí si v ten večer zahrajú, je zárukou kvality: Bene & Stratasoul, Pjoni & Ink Midget, Nourish My Fame. Netreba predstavovať, treba zažiť.

Sobota 12. február 2011

Divadlo / Konečná stanica túžba (premiéra)

19.00, Slovenské národné divadlo, Bratislava

Po minulotýždňovej premiére Rozbitého džbánu prichádza SND hneď s ďalšou. Hru Tennesseeho Williamsa s názvom Konečná stanica túžba režijne pripravil šéf Činohry Národného divadla v Prahe – Michal Dočekal. V hre o medziľudských vzťahoch sa predstavia Diana Mórová, Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír, Branislav Bystriansky a ďalší.

Koncert / The Young Gods (SUI) + The Ritchie Success (CZ)

Tabačka, Košice

Švajčiarski The Young Gods štartujú svoje európske turné a jednou zo zastávok bude aj Bratislava. Hudboníci, ktorí na scéne elektroniky, rocku a industrialu začínali v polovici 80. rokov predvedú staršie hity, ale aj pesničky z posledného albumu, ktorý ohúril fanúšikov aj kritikov.

Koncert, market / Kelvek meets Burningbeats

20.00, A4 – Nultý priestor, Bratislava

Burningbeats jebrnenský festival, ktorý spája súčasnú hudbu a umenie v neobvyklom kontexte. V sobotu večer sa nasťahuje do bratislavskej A4-ky. Headlinerom bude česká indie kapela Voodooyoudo?, performancie spojené s projekciou predstaví bieloruské duo Difis a zaspieva a zahrá aj Eva Ketara and Stroboskop DJs. Samozrejme, Burningbeats nemôže byť bez Burningboya (CZ) a dizajn marketu originálnymi slovenskými výrobkami mladých dizajnérov.

Nedeľa 13. február 2011

Divadlo / John Lennon je mŕtvy a ja sa tiež necítim najlepšie

19.30, GUnaGU, Bratislava

„Už 25 rokov v GUnaGU cítime betlesácke piesne a Lennonov odkaz ako dar, z ktorého vyžaruje pozitívna energia. Túto energiu sme celý život prijímali, zadarmo dostávali. Teraz ju chceme aspoň trochu vrátiť,“ hovorí svorne bratislavské GUnaGU k hre Viliama Klimáčeka, ktorú odpremiérovalo na jeseň. Darina Abrahámová, Zuzana Porubjaková, Renáta Ryníková a Tomáš Palonder postupne hrajú dvanásť postáv, ktoré viac alebo menej súvisia s realitou či fikciou beatles mánie.