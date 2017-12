Už nie sú mladí, no stále sú bohovia

Slávna švajčiarska skupina The Young Gods odohrá tento týždeň dva koncerty na Slovensku.

8. feb 2011 o 0:00 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Švajčiarska nezávislá hudobná scéna rozhodne nepatrí medzi najznámejšie na svete. Funguje však na nej zopár mien, ktoré medzi svoje vzory radia mnohí slávni muzikanti a nedajú na ne dopustiť oddaní fanúšikovia v mnohých krajinách. To sa týka najmä The Young Gods.

Táto skupina, ktorá si zajtra zahrá v bratislavskom MMC klube a v sobotu v košickej Tabačke, funguje od roku 1985. Ešte stále je však zaujímavá nielen pre svoju minulosť. Na Slovensko prichádza v rámci turné k novému albumu Everybody Knows, o ktorom vplyvný časopis Mojo napísal: „Ako sa každá zo skladieb rozvíja, stále máte pocit sviežeho pohľadu do neznáma.“

Lídrom (a jediným stálym členom) je Franz Treichler, zručný gitarista s klasickým vzdelaním, ktorého v 80. rokoch znudil rock aj nová vlna. Gitaru preto vymenil za sampler, pribral klávesistu a tretím členom jeho skupiny sa stal bubeník. Pesničky s osobitou, prevažne temnou atmosférou a nemenej osobitou kombináciou industriálneho rocku s electronic body music si našli svoje publikum už po prvej nahrávke v roku 1987. Ďalším nezvyčajným prvkom bolo používanie angličtiny, nemčiny aj francúzštiny.

Pripomínajú Nine Inch Nails, no debutové CD projektu Američana Trenta Reznora vzniklo o dva roky neskôr. Často sa skloňujú slová Davida Bowieho, ktorý povedal, že jeho nahrávka Outside (1995) nebola inšpirovaná Nine Inch Nails, ale hudbou The Young Gods. Medzi slávnych fanúšikov švajčiarskej formácie patrí aj Mike Patton, ktorý sa s ňou párkrát objavil na pódiu a vydal jej dve cédečká na vlastnej značke Ipecac, jej vplyv priznávajú aj takí rôzni muzikanti ako gitarista U2 The Edge a brazílski trashmetalisti zo Sepultury. O postavení The Young Gods svedčí aj to, že v rámci osláv dvadsiateho výročia existencie im organizátori známeho festivalu v Montreaux vyhradili dva večery po sebe a dali ich dokopy so symfonickým orchestrom.

Dnes štvorčlenná skupina rada experimentuje, no najviac šokovala, keď pred pár rokmi odohrala sériu „unplugged“ koncertov. Ako však ukazujú videá z aktuálneho turné, teraz sa vracia k tvrdším koreňom a hráva aj staré hitovky ako Envoyé! či Kissing the Sun. V Bratislave aj v Košiciach nás čakajú dva nie každodenné koncerty.