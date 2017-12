Kde sa stratila človečina

Nový film Mamut švédskeho režiséra Lukasa Moodyssona je sklamaním.

8. feb 2011 o 0:00 Miloš Ščepka

Mohol to byť príbeh o prítomnosti a možnej budúcnosti nášho sveta. No nie je. Mamut je plytký a zbytočný film.

Recenzia / Film Mammoth, Švédsko-Dánsko-Nemecko 2009, 125 minút

Scenár a réžia: Lukas Moodysson.

Hrajú: Gael García Bernal, Michelle Williams a ďalší

Premiéra v SR: 3. februára

Švédsky filmár Lukas Moodysson sa stal známym vďaka realistickým, úprimným a bezprostredným drámam o vzťahoch a problémoch dospievajúcich detí aj ich rodičov (Láska je láska, Je láska láska? Lilja 4-ever), mal s nimi úspech u kritikov aj v kinách. Film Rana v srdci z roku 2004 bol sklamaním a do našich kín sa ani nedostal, zato poetický experimentálny „čiernobiely nemý film so zvukom“ Container z roku 2006 vyvolal nadšenie.

Najnovší Moodyssonov film Mammott znamená prestup do inej ligy. Od malých nezávislých snímok s neznámymi hercami k veľkej produkcii s nákladnými stavbami, atraktívnymi exteriérmi a hviezdami.

Taký nápad už poznáme

Autor sľubne sa rozvíjajúceho internetového projektu Leo žije s manželkou – chirurgičkou Ellen v New Yorku. Majú dcérku Jackie, ktorú pre prácu zanedbávajú. Stará sa o ňu filipínska pestúnka Gloria, na ktorú Ellen žiarli. Leo odlieta do Bangkoku podpísať obchodnú zmluvu, ale podľahne zvodom tamojších prostitútok. Ellen je frustrovaná vyčerpávajúcou aj emotívne náročnou prácou. Gloria, žijúca ďaleko od svojich vlastných detí, sa musí vrátiť domov po tom, ako sa jej synčekovi stane tragédia.

Film sleduje osudy všetkých postáv, mozaikovým spôsobom rozpráva ich príbehy, vykresľuje vzťahy a citové pozadia, pričom dejiskom sa stáva celý svet. Bol by to dobrý nápad, ak by sme už takých nepoznali viacero. Naposledy Babel Alejandra G. Iňárritu z roku 2006.

Nemožné stotožnenie

Moodyssonovej novinke dominujú studené nevľúdne modernistické prostredia luxusných bytov, hotelových izieb, kancelárií, nemocníc a letiskových hál. Takmer úplne chýba čaro bezprostrednosti a číra človečina raných Moodyssonových diel.

Lea stvárnil vyzdvihovaný Mexičan Gael Garcia Bernal, ale stotožniť sa s takým hrdinom bolo takmer nemožné. Frustrovanú manželku hrá Američanka Michelle Williamsová, vychovávateľku Gloriu s o kus väčšou presvedčivosťou filipínska herečka Marife Necesito, prostitútku Cookie Thajčanka Natthamonkarn Srinikornchot. Hoci každá z nich reprezentuje odlišný typ herectva, nikto na seba nestrháva pozornosť.

Moodysson chcel rozprávať o prítomnosti a možnej budúcnosti sveta, o životnom štýle, ktorý nepraje vzťahom, o sociálnych rozdieloch medzi bohatým Západom a biednym, ale nádejným Východom. Chcel toho povedať tak veľa, že nakrútil pomerne zbytočný, tézovitý film.