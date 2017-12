Slovensko má druhú najkrajšiu fotoknihu v Európe

Medzinárodný úspech získal slovenský fotograf a cestovateľ Filip Kulišev. Jeho v poradí tretia monografia Úžasná planéta uspela na súťaži o Európsku fotografickú knihu za rok 2010.

8. feb 2011 o 10:50 TASR

BRATISLAVA. Medzinárodný úspech získal slovenský fotograf a cestovateľ Filip Kulišev. Jeho v poradí tretia monografia Úžasná planéta sa umiestnila na druhom mieste v medzinárodnej súťaži o Európsku fotografickú knihu za rok 2010, The FEP European Photo Book of the Year Award 2010.

"Nečakal som to, no o to väčšiu mám radosť. V tejto knihe som chcel ukázať najkrajšie miesta našej planéty, ktoré sa nachádzajú na všetkých kontinentoch," uviedol Kulisev. Jeho Úžasná planéta uspela v kategórii Príroda hneď v prvom ročníku súťaže, ktorej organizátorom je Európska federácia profesionálnych fotografov (FEP).

"Rozhodovanie nebolo jednoduché a výsledok bol tesný. U Filipa Kuliševa oceňujem jeho technicky dokonalé prevedenie fotografií, vycibrený zmysel pre detail i posolstvo knihy, aby ľudia chránili nádherné miesta planéty aj pre ďalšie generácie," vyhlásil prezident FEP Neil Warner.

Ocenená kniha predstavuje 111 najkrajších miest na Zemi. V zozname sú zastúpené všetky kontinenty a široká škála prírodných krás, od ľadovcov, cez horské jazerá, púšte, oceány, kaňony až po ťažko prístupné miesta v národných parkoch po celom svete.

Úžasná planéta prináša viac ako 500 fotografií rôznych formátov a mapy, ktoré lokalizujú polohu konkrétneho prírodného divu. Má 624 strán a s rozmermi 29 x 29 cm váži viac ako päť kilogramov. Knihu vydalo súčasne v 13 jazykoch vydavateľstvo Slovart v spolupráci s Frechmann Kolon z Kolína nad Rýnom.

Oficiálnu slovenskú premiéru bude mať dnes popoludní v Prezidentskom paláci v Bratislave v rámci vernisáže výstavy Filip Kulišev Master QEP, Amazing Planet.