Na konci Ameriky

Slovenské komorné divadlo v Martine uviedlo v slovenskej premiére úspešnú hru súčasného amerického dramatika.

9. feb 2011 o 0:00 Oleg Dlouhý

Konflikt spoločenských noriem verzus individuálne potreby a túžby, osobná revolta a sloboda sú témy, ktoré do centra pozornosti divadelníkov posunulo najmä 19. storočie. Dobrí dramatici z nich vytvorili dnes už klasický repertoár. Spoločným znakom týchto hier od Ibsena cez Čechova, O’Neilla až po Albeeho sú silné príbehy a veľké dramatické postavy.

Američan Tracy Letts nezaprie svojich učiteľov. V hre August na konci Ameriky filigránsky analyzuje rozvrat tradičnej rodiny. Dômyselne odkrýva osudy, ich slabosti a prehrešky. Hru graduje od zdanlivej pohody s viacerými humornými detailmi cez tragickú smrť otca až po odhalenie traumatizujúceho rodinného tajomstva. V tradícii veľkej americkej drámy 20. storočia silný príbeh rozpráva cez hrdinov, ktorí ponúkajú dnes zriedkavo nevšedné herecké príležitosti.

Slovenské komorné divadlo v Martine pripravilo slovenskú premiéru tejto hry. Jazyk prekladu Martina Solotruka je kultivovaný a až na zopár drobností nestavia na verbálnej vulgarite, hoci „tne“ do živého.

Hosťujúci režisér József Czajlik a výtvarníčka Erika Gadus pracujú s interiérom veľkého domu (voľakedajšieho ideálu americkej strednej vrstvy) – zjavne neudržiavanej domácnosti. Kostýmy posúvajú príbeh do 60. rokov 20. storočia, pričom problémy sú akútne dnes.

Letzova hra si vyžaduje veľmi dobrých hráčov. József Czajlik s hercom pracuje vždy produktívne. Hosťujúca Zuzana Kronerová v hlavnej ženskej postave exceluje. Jej Violet je smutnosmiešna starena, ktorá sa nerozpakuje ani fyzicky trápiť najbližších. S cynickým prehľadom dokáže raniť každého, len aby si zachovala dominantný post.

Nemenej plastické kreácie vytvorili domáci herci. Tragicky rozháranú Barbaru hrá Jana Oľhová, revoltujúcu Ivy Eva Gašparová, starnúcu naivku Karen Ľubomíra Krkošková, egoistickú Mattie Petronela Valentová a tajomnú Indiánku Lucia Jašková. Rovnako pôsobivých hrdinov vytvorili Ján Kožuch, František Výrostko, Martin Horňák, Michal Gazdík a Viliam Hriadel.

Dráma vrcholí záverečným obrazom. Ten Czajlik s Kronerovou a Jaškovou vypointovali do skvelej bodky, plnej smútku, strachu, rozčarovania, no i záblesku nádeje. Necháva divákovi dostatok času na premyslenie i precítenie zážitku. Žiadalo by sa však, aby takýchto okamihov bolo v inscenácii viac.