Berlín, mesto pre debut

Svetový festival v Berlíne bude tentoraz aj s našou účasťou. Film Zuzany Liovej Dom prirovnávajú kdielam slávneho Kena Loacha i Mikea Leigha.

9. feb 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Pred štyrmi rokmi nám do redakcie prišla z Cannes fotografia režisérky Zuzany Liovej. Držala na nej cenu Krzysztofa Kieszlovského, ktorú dostala za svoj chystaný scenár Dom. Dnes už má film hotový a o dva dni s ním pôjde na veľký svetový festival opäť. Pred Vianocami jej producent povedal, že Dom sa bude premietať v hlavnom programe, v nesúťažnej sekcii Forum.

V oficiálnom katalógu napísali, že v Dome sa prejavili naše spoločenské zmeny a bolestivé pokusy, ako sa s nimi vyrovnať. „Tým sa film Zuzany Liovej stal príkladom mladej a inteligentnej kinematografie z východnej Európy.“

Je tam čosi bytostné

Zuzana najprv nakrútila televízny film Ticho. Berlínčania to napísali správne, už to bol prejav citlivej a zrelej osobnosti. Dom je jej debutovým filmom pre kiná a aj v ňom zostala pri téme, teda pri rodine. Tá filmová funguje len zdanlivo. „Rozprávam o otcovi a jeho dcérach, a o ich rozpadnutých, ochladnutých vzťahoch,“ hovorí. „Je to zároveň film o rešpektovaní slobody a osobnosti druhého a aj o schopnosti prejaviť lásku.“

V katalógu vymysleli porovnanie, ktoré sa k tomu hodí. Liová vraj generačný konflikt a aj tú najdrobnejšiu postavu vyrozprávala takým detailným a jemným jazykom, až sa zdá, že za tým musí byť Ken Loach alebo Mike Leigh. „Áno, je to realistický film o obyčajných ľuďoch,“ opatrne reaguje na pochvalu Zuzana. „Možno je tam pre každého čosi bytostné, pretože všetci sme najprv deti, a potom sa z nás zas stávajú rodičia.“

V českej verzii

Liová film nakrútila v slovensko­českej koprodukcii (napríklad úlohu otca dostal Čech Miroslav Krobot) a vyrobila dve jazykové verzie. V Berlíne sa bude premietať pravdepodobne tá česká: „Keď nám z Berlína zavolali, nemala som ani čas, ani sily na žiadne emócie. Samozrejme, som rada a na festival sa veľmi teším, ale najprv som musela myslieť na to, aby sme do Berlína stihli poslať kópiu do určeného dátumu. Museli sme posunúť termíny zvukového mixu a keďže českú verziu sme mali rozpracovanú viac, dokončili sme ju prvú.“

Festival v Berlíne sa začína zajtra, Dom bude mať premiéru v sobotu a spolu päť projekcií. Zuzana vraví, že na tento film mala viac času ako pri Tichu a že mala teda viac možností, ako si ho vizuálne premyslieť. Viac však povie na workshope True Story – tam má porozprávať, čo všetko sa od festivalu v Cannes v jej tvorivom procese stalo.