Nové CD

The Streets: Computers and Blues - Zuzana Homolová: Čas odchádza z domu - Michal Pavlíček: Srdeční záležitosti - Michal Bugala: 1st Touch

9. feb 2011 o 0:00 (tp, her)

The Streets: Computers and Blues

Atlantic / Warner



Pre zviditeľnenie britského hiphopu urobil azda viac než Roots Manuva a Dizzee Rascal dohromady. Stal sa popovou celebritou, aby nahral ekologický album. A teraz sa piatou nahrávkou Mike Skinner plánuje rozlúčiť s projektom The Streets. Bude to škoda. Ale takto znie súčasná britská urban music, teda mix popu, klubov, rokenrolu a rapu.

Zuzana Homolová: Čas odchádza z domu

Galén



CD reedícia debutového albumu pesničkárky Zuzany Homolovej, ktoré vyšlo na sklonku éry komunistického režimu a podieľali sa na ňom známi muzikanti ako Vladimír Merta, Jan Hrubý, Milan Tedla či Alan Vitouš. Tucet skladieb tu nájdete v dvoch verziách, tak ako vyšli na LP aj v pôvodnej verzii (bez zásahov vydavateľstva Opus).

Michal Pavlíček: Srdeční záležitosti

Sony Music



Trojalbum najosobitejšieho českého gitaristu ho ukazuje vo všetkých jeho polohách – ako autora bizarných pesničiek, inštrumentálnych rockových skladieb i skladateľa koketujúceho s klasickou hudbou. Objavujú sa tu speváčky Bára Basiková, Monika Načeva a ďalší hostia, medzi nimi aj orchester a zbor Pražského konzervatória.

Michal Bugala: 1st Touch

Hudobný fond



Mladého gitaristu Michala Bugalu môžete poznať ako nenápadného sidemana z rôznych projektov na našej džezovej, funky či pop scéne. Teraz sa rozhodol urobiť autorské cédečko z inštrumentálnych skladieb. Svoj debut nahrával v New Yorku s muzikantmi považovanými za nastupujúce džezové hviezdy, a v pondelok ho krstí v bratislavskom Nu Spirite.