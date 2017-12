Protesty nepomohli, Beskida odvolali

Dve tretiny krajských poslancov podporili návrh župana Tibora Mikuša. Vladimír Beskid už nie je riaditeľom Galérie Jána Koniarka.

10. feb 2011 o 0:00 Iveta Baková

TRNAVA. Poslanci krajského zastupiteľstva včera na návrh župana Tibora Mikuša odvolali z funkcie riaditeľa Galérie Jána Koniarka. Vladimír Beskid zatiaľ zostáva v galérii v zamestnaneckom pomere. Nový riaditeľ vzíde z výberového konania.

V návrhu sa argumentovalo trojnásobným porušením pracovnej disciplíny – za neskoré odovzdanie majetkového priznania a dve za porušenie disciplíny pri zabezpečení úloh na úseku bezpečnosti práce. Mikuš sa po odvolaní vyjadril, že Beskid opakovane porušoval pravidlá a neprejavil snahu na nápravu.

Za jeho odvolanie bolo dvadsaťdva poslancov (SMK, Smer-SD a nezávislí), osem poslancov (KDH a SDKÚ-DS) bolo proti a traja sa zdržali hlasovania.

Pred zasadnutím krajského parlamentu sa pred Úradom Trnavského samosprávneho kraja zhromaždilo niekoľko desiatok protestujúcich, medzi nimi aj predsedníčka Rady galérií Slovenska Magdaléna Klobučníková.

„Všetky dôvody na odvolanie považujeme za banálne, možno až vykonštruované. Chceli by sme, aby na svojom mieste zotrval špičkový odborník, ktorý si vybudoval dobré meno aj v zahraničí," povedala. Ako sa vyjadrila, hoci rozličné petície podporuje často, na protestnej akcii sa osobne zúčastnila prvý raz.

Na zasadnutie zastupiteľstva prišiel aj Vladimír Beskid. „Osobne mi je smiešne, že sa musím zúčastňovať na takomto tragikomickom predstavení," vyjadril sa. Protest považuje za dôležitú spätnú väzbu pre celé vedenie Trnavskej župy. „Azda to pomôže ich samoľúbosti a arogancii, aby neboli zaslepení pri najbližších voľbách," povedal.

Poslanci podľa neho nedostali všetky relevantné informácie, na základe ktorých si mohli urobiť komplexný obraz. On sám mal, ako uviedol, záujem dotiahnuť v galérii niektoré svoje rozbehnuté slovenské i medzinárodné projekty. „Teraz je to dosť otázne. Neviem, ako na to bude reagovať nové vedenie, ale nepredpokladám, že by bolo voči mojej osobe ústretové."

O odvolanie Vladimíra Beskida sa samospráva pokúšala už pred tromi rokmi, poslanci však vtedy návrh komisie školstva a kultúry nepodporili.