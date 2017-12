Umelkyne mnohých remesiel

Design Denamit Days ukazujú, čo to znamená byť dizajnérom na Slovensku.

11. feb 2011 o 0:00 Jana Németh, Jana Močková

Od reprezentačných dresov pre hokejistky cez novodobú výbavu pre nevesty až po špeciálne kúsky pre travesty hviezdu Clodu. To všetko ponúkajú mladé slovenské dizajnérky v bratislavskej Galérii Medium.

„Najradšej by sme vytvorili čosi, čo by veľmi pripomínalo akcie v zahraničí, kde je na jednom mieste výstava a veľtrh nových dizajnérskych produktov spolu s ďalšími podujatiami zároveň,“ hovorí o výstave Tender about gender v Galérii Medium Lenka Sršňová, ktorá absolvovala módnu tvorbu.

Spolu s Michaelou Bednárovou, Luciou Bartkovou, Simonou Janišovou a Lindou Vikovou stoja za združením Denamit, ktoré prekypuje nápadmi. Veď kto iný by ich mal viac, keď nie dizajnérky. Pre niekoho samozrejmosť, no aj podľa slov samotných autoriek je práca dizajnéra u nás ešte stále skôr neznámym pojmom.

Ženské a mužské roly

Fakt, že ide výlučne o autorky, ovplyvnil aj tému výstavy, ktorá sa pohráva s otázkami zaužívaných ženských a mužských rolí.

„Moja sestra hráva hokej už niekoľko rokov. Vystriedala viacero klubov, bola aj v reprezentačnom tíme. Všade dostávajú hokejistky mužské oblečenie, od tričiek až po dresy. Chcela som to zmeniť,“ hovorí Bednárová, ktorej oblečenie nesúce značku Puojd je známe najmä využívaním slovenského znaku či farieb trikolóry.

Na výstave bude aj dokument Martiny Slovákovej o tom, ako ženský hokejový dres pre reprezentáciu naozaj vznikol.

Lenka Sršňová sa zamerala na úplne inú skupinu. „Môj projekt je úzko spojený s Clodou, hviezdou prvej slovenskej travesty skupiny Celebrity. Bola to skvelá spolupráca, veľmi špecifická. Navrhla som modely, v ktorých je Cloda raz princeznou, inokedy vampom,“ hovorí.

Čo všetko sa skrýva za jedným výrobkom

Výstava však bude iba jednou časťou celej akcie Denamit Design Days. Počas februára ešte otvoria výstavu sklára Patrika Illa, budú komentované prehliadky oboch výstav, otvorené ateliéry aj odborné prednášky a diskusie s ľuďmi, ktorí sa vo svete dizajnu už presadili aj v zahraničí.

„Prostredníctvom dokumentu, ale aj fotografií Jakuba Gulyása a všetkých akcií chceme ukázať, čo všetko sa skrýva za jedným výrobkom. Niekedy ľudia netušia, že u nás dizajnér robí úplne všetko. Napríklad by sme si niekedy rady dali časti odevov ušiť nejakej firme, ale, bohužiaľ, také tu nie sú,“ hovorí Bednárová.

Načo nám je dizajn?

To je iba jedna časť toho, s čím sa mladí dizajnéri u nás bežne stretávajú. Až neuveriteľné sa zdá, keď hovoria, že lacné odevy čínskej výroby považujú za konkurenciu. Rozdiel medzi dizajnérskym modelom, ktorý je často vyrobený presne na mieru, je pritom na míle vzdialený od masových návrhov, ktoré kolujú obchodmi. „Je to spôsobené aj nevedomosťou. Veľa ľudí si myslí, že niečo také ako dizajn je vlastne úplne zbytočné študovať,“ zhodujú sa.

Napriek tomu tvoria ďalej. „Keby sme to nerobili z presvedčenia a hlavne z radosti či akejsi vnútornej potreby, že musíme tvoriť, tak by to skrátka nešlo,“ dodávajú.

Denamit Design Days sa možno o pár rokov skutočne rozrastú do prestížnej dizajnérskej akcie, aké sú vo svete samozrejmé. Na začiatok však postačí jediné: šperky, šaty, hokejové dresy, svietniky aj manželské obrúčky, všetky majú rovnakú značku. Vyrobené s láskou. A (dokonca) na Slovensku.