Gary Moore: Gitarový hrdina

Gitaristi umierajú buď priskoro, alebo prineskoro. Gary Moore nebol prípadom hviezdy, ktorá rýchlo zažiari a zhasne.

12. feb 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Pochádzal z Belfastu, podobne ako Van Morrison. Kým ten sa rozhodol pre spev, on nemohol zaspať po koncerte Jimiho Hendrixa a rozhodol sa stať gitarovým virtuózom. Gary Moore (4. 4. 1952 - 6. 2. 2011) používal nástroj značky Gibson Les Paul a dal sa spoznať podľa robustného tónu. Keď sa v roku 1973 objavil v Thin Lizzy, kritici okamžite začali hovoriť o superskupine, schopnosti Moora ešte lepšie dokazuje jeho pôsobenie s bývalými spoluhráčmi Erica Claptona zo slávneho tria Cream.

Popri Thin Lizzy si budoval aj vlastnú kariéru a stihol si zahrať napríklad s Dylanom či BB Kingom. Najviac ťažil z blues a rocku, no neskôr ho chytili aj keltské tradicionály. V takejto podobe sa predstavil aj vlani, keď prvýkrát vystúpil na Slovensku - na Dobrom festivale v Prešove.

Zomrel nečakane, v spánku. Podľa oficiálnych výsledkov pitvy na infarkt. Jedným z dôvodov mohol byť prehraný súd o jeho najznámejšiu skladbu Still Got The Blues. Predvlani totiž istý nemecký rocker preukázal, že takmer identickú melódiu zložil o štvrťstoročie skôr, čo Moore musel niesť veľmi ťažko. Každopádne, pre mnohých zostáva jedným z veľkých gitarových hrdinov: „Jeho hra bola výnimočná a krásna. Nikoho podobného už neuvidíme," reagoval na správu o jeho smrti Bob Geldof.

