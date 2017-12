Nové knihy

Lukáš Luk: Príbehy Považského Sokolca - Evangelium podle Brabence. Rozhovor Renaty Kalenské - Naďa Hrčková (ed.): Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia - Roland Kyška: Všetci sme nahí na Facebooku

14. feb 2011 o 0:00 Alexander Balogh

Lukáš Luk: Príbehy Považského Sokolca

Petrus, 206 strán

„Zapojte korunu obľúbeného stromu do vášho milostného života - určite nájdete pohodlné konáre vhodné na tento účel,“ dočítal sa Stano Lipár, pohodlne usalašený na orechu. Informáciu si nenechal pre seba, a tak vzápätí jeho manželka Magdaléna už cupitala hore rebríkom za ním. Nebola to zlá rada, ako o chvíľu niekoľkokrát zistili, až na dosť neočakávaný záver ich pozoruhodnej akcie. Ale aj také veci sa dejú v Považskom Sokolci.



Evangelium podle Brabence. Rozhovor Renaty Kalenské

Torst, 292 strán

Saxofonista The Plastic People of the Universe, básnik, nedoštudovaný teológ, emigrant vyštvaný v rámci akcie Asanácia či ekologický aktivista je pre médiá lákavým sústom, ktorému neodolala ani známa novinárka Renata Kalenská. Jej rozhovor s originálnym a rozhľadeným človekom, ktorý nasmeroval kapelu k pôvodnej tvorbe, ale v poslednom čase sa aj u takého slobodomyseľného zoskupenia prejavuje ako enfant terrible, je doplnený množstvom básní a fotografií.



Naďa Hrčková (ed.): Dejiny hudby V. Hudba 19. storočia

Ikar, 464 strán

Ďalšie pokračovanie ojedinelej série kníh zachytáva formou kroniky a úvah širšie historické súvislosti, duchovné prúdy a nové hudobné trendy hudby daného obdobia, portréty kľúčových skladateľských osobností doby a hlavné hudobné druhy a národné kultúry. Naďa Hrčková chce podľa vlastných slov celou sériou kníh „prispieť k orientácii a vzdelanosti o histórii a hodnotách vážnej hudby na Slovensku“.



Roland Kyška: Všetci sme nahí na Facebooku

Forza Music, 148 strán

Najrýchlejšie sa rozrastajúca internetová sociálna sieť na svete si takúto knižku už zaslúžila aj na Slovensku. Facebook patrí najmä medzi mládežou k najfrekventovanejším slovám, ale so svojou ponukou priateliť sa občas prekvapia aj ľudia, od ktorých by ste to ozaj nečakali a s ktorými nemáte na to najmenší dôvod. Roland Kyška ponúka kopec potrebných a zaujímavých informácií pre všetkých, vyznávačov i odporcov. A hoci predsa len ešte všetci nie sme nahí (na Facebooku), po knižke sa oplatí siahnuť.