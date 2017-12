Pohodu 2011 otvorí Moby

Jeho posledný album je síce komorný, ale videá z posledných koncertov útleho Američana ukazujú, že publikum vie stále roztancovať lepšie ako mnohí dídžeji.

14. feb 2011 o 7:30 Oliver Rehák

Bude to určite veľkolepá diskotéka. O záver prvého dňa festivalu Bažant Pohoda 2011 sa postará Moby. „Táto platňa je tichá, melancholická, skrátka nie je pre masy. Je to album zo spálne a chcel by som, aby ho ľudia počúvali v spálni,“ vyhlásil Moby o svojej nahrávke Wait For Me (2009).

S hudbou pre masy má však tento 45-ročný hudobník svoje skúsenosti. Bohaté skúsenosti. Jeho album Play (1999) sa stal jednou z najúspešnejších nahrávok elektronickej tanečnej hudby. Desať miliónov kusov si rozobrali fanúšikovia po celom svete, jednotlivé Mobyho skladby či ich časti použili režiséri a producenti filmov alebo reklám. A ich autor hral na najväčších svetových festivaloch.

Moby sa stal slávnym, no žil z minulosti v inom zmysle než mnohé celebrity šoubiznisu. Do svojich skladieb s obľubou samploval motívy z iných a robil to veľmi muzikálne. Dokázal prepojiť rôzne žánre a stvoriť tak svojské hitovky ako Natural Blues či Why Does My Heart Feel so Bad.

video //www.youtube.com/embed/dBCkoDJkIOc

Na elektronickej scéne sa líšil aj tým, že jeho melódie často obsahovali zvláštnu melancholickú atmosféru, neboli len zvukovou kulisou na roztancovanie publika, akú vyrábala väčšina iných producentov. Nebol ani vizionárskym experimentátorom, no vedel spraviť skladbu, ktorá vám vlezie do hlavy bez toho, aby bola dotieravá.

Hoci album Play sa stal bestsellerom, tri roky pred ním takmer pochoval svoju kariéru. Sklamaný z malého ohlasu na rané elektronické skladby sa rozhodol nahrať zvukovo surové cédečko Animal Rights a vyrazil na turné s Red Hot Chili Peppers a Soundgarden.

Mnohých fanúšikov zaskočil, ale nie tých skalných, ktorí poznali jeho mladícke výstrelky v hardcore punkovej skupine Vatican Commandos alebo pod pseudonymom Schaumgummi. Ked sa v roku 2009 objavil na českom Sázavafeste, priviezol sprievodnú skupinu a ponúkol práve kombináciu svojich rôznych polôh.

Tomuto chlapíkovi s imidžom intelektuála a slabosťou pre vegánstvo nie je ľahostajný svet, v ktorom žije. Často sa angažuje v rôznych charitatívnych projektoch, podporuje nezávislých filmárov a neváha sa zastať ľudí, ktorí majú napríklad problémy pre sťahovanie hudby z internetu. Ako známy liberál obhajujúci slobodu sa bude na Pohode určite cítiť príjemne.