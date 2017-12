Grammy zažilo prekvapenie. Album roka získali kanadskí rockeri

14. feb 2011 o 7:09 TASR

Ani Eminem, ani Lady Gaga, ani Jay-Z či Lady Antebellum alebo Bruno Mars: Udeľovanie Grammy zažilo v noci nadnes na 53. ročníku jedno z najväčších prekvapení od svojho vzniku.

LOS ANGELES. Cenu v hlavnej kategórii album roka pri udeľovaní cien Grammy, americkej hudobnej akadémie, nezískali favoriti s piatimi či šiestimi nomináciami, ale kanadská rocková kapela Arcade Fire, ktorú favorizoval naozaj málokto.

V základnej zostave momentálne sedemčlenná kapela získala ocenenie za svoj kritikmi i fanúšikmi pozitívne prijatý tretí štúdiový album Suburbs.

Grammy vyfúkla spolunominovaným kapelám a interpretom Lady Antebellum, Katy Perry, Lady Gaga a Eminem.

Arcade zostali sami zaskočení

Skupina bola víťazstvom tak prekvapená, že po tom, ako jej meno zaznelo na záver galavečera z úst Brabry Streisandovej, jej členovia museli neplánovane zahrať "rozlúčkovú" pesničku programu, ktorému dovtedy dominoval pop, R&B a hip-hop.

Album The Suburbs sa za niekoľko dní po vydaní (2., resp. 3. augusta 2010) dostal na popredné miesta v britskej, americkej, kanadskej a írskej hitparáde. Arcade Fire hrajú zmes indie-rocku, artrocku a folku, občas používajú pre tieto žánre neobvyklé nástroje ako organ, akordeón alebo trúbku. Na Grammy boli tento rok nominovaní aj v kategóriách rockové vystúpenie dua/skupiny a alternatívny album, no tieto ceny nezískali.

Ďalšie prekvapenie: objavom je multiinštrumentalistka a nie idol Bieber

Ďalší moment veľkého prekvapenia nastal pri vyhlasovaní objavu roka 2010, keď americká multiinštrumentalistka, džezová basistka a speváčka Esperanza Spaldingová porazila "ťažké kalibre" okrem iných v podobe kanadského tínedžerského idolu Justina Biebera.

Prekvapenia sa však týmto neskončili.

Ďalším sa stalo na americkom kontinente čoraz populárnejšie countrypopové trio Lady Antebellum, ktoré sa môže pýšiť najväčšou úspešnosťou v premieňaní nominácií.

Zo šiestich premenilo na pozlátený gramofónik päť vrátane kľúčovej kategórie nahrávka roka a skladba roka (Need You Now). Popom silno ovplyvnená Need You Now vyhrala aj kategóriu najlepšia country skladba. Lady Antebellum vznikli pred necelými piatimi rokmi.

Eminem - najväčší porazený

Eminem sa môže považovať za jedného z najväčších porazených večera. Z desiatich nominácií - toľko mali doteraz len Beyoncé (2010), Kanye West (2005) a Lauryn Hill (1999) - premenil na cenu len dve (rapový album a rapové sólo vystúpenie), čo bolo trochu vidieť aj na výraze jeho tváre. Po období krízy sa Eminem vrátil na scénu a mnohí dúfali, že bude valcovať.

Hviezdami večera sa však nestali ani okázalá popová speváčka Lady Gaga a raper Jay-Z, ktorí boli nominovaní po šesťkrát, ale prišli si každý len po tri Grammy. Tri ceny získal aj spevák John Legend.

Justin Bieber, sláviaci úspechy s koncertným filmom, a speváčka Katy Perryová vyšli úplne naprázdno.

Bodovala Lady Gaga

Lady Gaga a Bruno Mars sa stali najlepšími popovými sólistami. Lady Gaga získala cenu za skladbu Bad Romance z albumu The Fame Monster, šesťkrát nominovaný 25-ročný Havajčan Mars za hit Just The Way You Are.

Najlepšou popovou skupinou sa stalo trio Train. Ich skladba Hey, Soul Sister bodovala v kategórii najlepšie duo/skupina. "Ďakujem Justin Bieber, že nie si ani duo, ani skupina," povedal spevák Patrick Monahan na adresu 16-ročného kanadského favorita.

Britská rocková skupina Muse na Grammy debutovala víťazstvom v kategórii rockový album (The Resistance) a porazila hviezdy ako Pearl Jam, Neil Young, Tom Petty a Jeff Beck. Británia bodovala aj duom La Roux (najlepší elektronický album), kapelou Iron Maiden (vystúpenie metalovej formácie) a speváčkou Sade.

Hold Arethe

Megašou udeľovania Grammy sa začala 15-minútovým vzdaním holdu 68-ročnej "kráľovnej soulu" Arethe Franklinovej, ktorá sa zotavuje po vlaňajšej operácii a do mája zrušila všetky vystúpenia.

Vo svojom prvom televíznom vystúpení pred publikom po operácii sa o niečo chudšia, ale zdravo vyzerajúca Franklinová prostredníctvom vopred nahratého odkazu poďakovala svojim priaznivcom za modlitby a pozdravy: "Priala by som si, aby som dnes večer mohla byť s vami všetkými, ale nemôžem, takže na budúci rok - dobre?"

Vo vajci

Lady Gaga sa postarala o rozruch už pred začiatkom slávnostného večera, pretože do Staples Centra v Los Angeles ju priniesli štyria sporo odetí muži ukrytú v obrovskom vajci umiestnenom na nosidlách. Z vajca potom 24-ročná speváčka vystúpila aj na pódium oblečená v latexovom kostýme a zaspievala svoj nový singel Born This Way, ktorý sa stal najsťahovanejšou skladbou z internetu v 21 štátoch.

Lady Gaga, vlastným menom Stefani Germanottová, sa vo vnútri vajca krčila s kyslíkovú maskou tri hodiny, uviedla agentúra Reuters. Pred galavečerom vzbudil rozruch jej vopred nahraný rozhovor, v ktorom povedala, že pri skladaní piesní užíva marihuanu a pije whisky, ale len málo, lebo to škodí jej hlasu.

Ďalšie ceny

Držitelia väčšiny cien v 109 kategóriách boli vyhlásení už pred začiatkom hlavného programu a mimo záberov kamier - len prostredníctvom internetového prenosu. Laureáti si po ne väčšinou osobne neprišli, keďže sa ponáhľali na slávnostný večer.

Paradoxne prvou takouto víťazkou bola tiež Lady Gaga, ktorá vyhrala kategóriu krátky hudobný videoklip ku skladbe Bad Romance. Na konkurentku Rihannu však nestačila v kategórii najlepšia tanečná nahrávka. Mimo kamier získali po tri Grammy aj raper Jay-Z a R&B spevák a textár John Legend.

Medzi prvými víťazmi boli aj rockoví veteráni - 65-ročný Neil Young a 68-ročný Paul McCartney. Young získal prvú Grammy v hudobnej kategórii za najlepšiu rockovú skladbu Angry World. Od roku 2006 bol nominovaný 11-krát.

McCartney si domov odniesol tiež prvý pozlátený gramofónik v sólovej kategórii za 39 rokov, a to za vokálny prejav v živej nahrávke Helter Skelter. Túto 42 rokov starú skladbu Beatles oprášil pre svoj koncertný album Good Evening New York City z roku 2009. Je to celkovo jeho 14. Grammy, z ktorých desať bolo nejako spojených s Beatles. Ako sólový umelec sa tešil naposledy v roku 1972. Len od roku 2005 bol McCartney na Grammy nominovaný 11-krát.

Rekordérom čo sa týka veku však bol 97-ročný Pinetop Perkins, ktorý získal cenu za tradičný bluesový album.

Oživením programu bolo vystúpenie 66-ročného lídra Rolling Stones Micka Jaggera, ktorý na udeľovaní Grammy doteraz nikdy nespieval, ani keď legendárna kapela dostala cenu. Na pódiu bol síce bez ostatných členov Rolling Stones, ale jeho sólové vystúpenie vyvolalo búrlivé ovácie.