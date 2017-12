Kto zatienil Eminema a iných favoritov

Ani Eminem, ani Bruno Mars, Lady Gaga či Jay­Z. Víťazi Grammy sú úplne iní – Lady Antebelluma Arcade Fire.

BRATISLAVA. Prvých pätnásť minút nedeľňajšieho galavečera Grammy vyplnila pocta speváčke Arethe Franklinovej. Po zostrihu archívnych videí sa pred bigband postavili Christina Aguilera, Jennifer Hudson, Martina McBride, Yolanda Adams a Florence Welch, aby spolu zložili pozdrav slávnej kolegyni, ktorá musela pre zdravotné problémy prerušiť kariéru.

Podobne nezvyčajných zoskupení sa na pódiu objavilo viacero, no najväčším prekvapením boli výsledky. Zaskočili mnohých, divákov i samotných hudobníkov.

Že po desiatich nomináciách nakoniec získa iba dve ceny, s tým Eminem určite nerátal. Raper, ktorý má za sebou vydarený návrat na scénu, pohorel, rovnako ako ďalší favoriti. Lady Gaga opäť zaujala najmä imidžom, keď sa nechala priniesť vo veľkom vajci. Dostala síce tri sošky, ale určite mala vyššie ambície než najlepší ženský spevácky výkon v pope.

Naopak, zo šiestich nominácií vyťažili maximum Lady Antebellum. Countrypopová skupina uspela až päťkrát, hlavne vďaka balade Need You Now, ktorá sa stala skladbou roka. Príjemná, no nijako mimoriadne chytľavá melódia v Amerike zafungovala. Hoci sa však Lady Antebellum stali celkovými víťazmi večera, ťažko si predstaviť, že by mali európske turné na veľkých štadiónoch.

Naopak, masovou záležitosťou už definitívne sú Arcade Fire, no stále si robia svoju hudbu. Sedemčlenná partia z Montrealu, ktorá hrá indierock a využíva okrem gitár aj husle, vyhrala hlavnú zo 109 kategórií. „Zahráme ešte jednu skladbu, lebo milujeme hudbu," vyhlásil trochu zmätený líder kapely Win Butler, keď Barbara Streisand oznámila, že urobili album roka. The Suburbs je treťou nahrávkou skupiny, ktorá začínala na alternatívnej scéne, no dnes nemá problém vypredať dvakrát po sebe newyorskú Madison Square Garden a byť hlavnou hviezdou na najväčších festivaloch.

Ešte väčší šok prišiel pri vyhlasovaní objavu roka. Nestal sa ním internetový tínedžerský idol Justin Bieber, ani skupiny Florence and the Machine či Mumford and Sons, ale Esperanza Spaldingová. Mladá multiinštrumentalistka a skladateľka totiž nemá nič spoločné s popom, pohybuje sa na džezovej scéne.

O atmosféru pravého koncertu v nedeľu večer sa postaral neúnavný Mick Jagger. Veterán z Rolling Stones na Grammy spieval po prvýkrát a náležite si to užil. Pripravil poctu „kráľovi soulu" Solomonovi Burkeovi, ktorý vlani zomrel. Keď vtrhol na pódium s jeho hitom Everybody Needs Somebody To Love, svojou energiou a povzbudzovaním postavil na nohy väčšinu celebrít v publiku.

Pokiaľ ide o klasickú hudbu, sme na tom dosť dobre. Speváčka Lucia Duchoňová sa objavila v kategórii najlepší klasický spevácky výkon za album Turina: Canto a Sevilla, okrem nej bol v hre aj Daniel Turčina. Ten je prvým huslistom v nórskom Trondheim Symfoniorkester, ktorý mal s cédečkom In Folk Style nominácie na najlepšiu nahrávku a najlepšie komorné zoskupenie. Nakoniec síce ani jeden z nich neuspel, ale dokázali, že presadiť sa dá.

Dnes sa dajú aj iné veci: „Túto nahrávku sme spravili v obývačke a teraz stojíme tu," povedala Elly Jackson z britskej skupiny La Roux pri preberaní sošky za najlepší album elektronickej tanečnej hudby. Prvýkrát na Grammy uspela aj hudba z počítačovej hry (Civilizácia IV od Christophera Tina).

O cenách Grammy rozhoduje 12-tisíc členov Národnej akadémie nahrávacích umení a vied. Vyberali z nahrávok, ktoré vznikli od 1. septembra 2009 do 30. septembra 2010. Preto napríklad medzi nominovanými chýbal raper Kanye West, ktorého album My Beautiful Dark Twisted Fantasy vyšiel v novembri a dominoval mnohým anketám o najlepší album roka.

Vybraní víťazi 53. ročníka

album roka: The Suburbs (Arcade Fire)

nahrávka roka: Need You Now (Lady Antebellum)

pieseň roka: Need You Now (Lady Antebellum)

objav roka: Esperanza Spaldingová

ženský vokálny výkon v pope: Bad Romance (Lady Gaga)

mužský vokálny výkon v pope: Just The Way You Are (Bruno Mars)

popový vokálny album: The Fane Monster (Lady Gaga)

tradičný vokálny výkon v pope: Crazy Love (Michael Bublé)

popové duo alebo skupina: Hey Soul Sister (Train)

rocková skladba: Angry World (Neil Young)

rockový album: The Resistance (Muse)

rockový výkon: Tighten up (The Black Keys)

R&B album: Wake up! (John Legend & The Roots)

R&B skladba: Shine (John Legend & The Roots)

album v štýle contemporary R&B: "Raymond V Raymond" (Usher)

tradičný gospelový album: Downtown Church (Patty Griffinová)

tanečná nahrávka: Only Girl (In The World) (Rihanna)

elektronický tanečný album: La Roux (La Roux)

album alternatívnej hudby: Brothers (The Black Keys)

album tradičnej World Music: Ali And Toumani (Ali Farka Toure and Toumani Diabate)

album súčasnej World Music: Throw Down Your Heart, Africa Sessions Part 2 (Bela Fleck)

country album: Need You Now, (Lady Antebellum)

country pieseň: Need You Now, (Lady Antebellum)

vystúpenia dua alebo skupiny v country hudbe: Need You Now (Lady Antebellum)

album štýlu latin pop: Paraiso Express (Alejandro Sanz)

súčasný džezový album: The Stanley Clarke Band (The Stanley Clarke Band)

džezový vokálny album: Eleanora Fagan (1915-1959): To Billie With Love From Dee Dee (Dee Dee Bridgewater)

džezový inštrumentálny album: Moody 4B, James Moody

tradičný bluesový album: Joined At The Hip, (Pinetop Perkins & Willie 'Big Eyes' Smith)

súčasný bluesový album: Living Proof,(Buddy Guy)

tradičný folkový album: Genuine Negro Jig, (Carolina Chocolate Drops)

súčasný folkový album: God Willin' and The Creek Don't Rise, (Ray LaMontagne and The Pariah Dogs)

album klasickej hudby: Verdi: Requiem (dir. Riccardo Muti)

nahrávka opery: Saariaho: L'Amour De Loin (Kent Nagano, Nemecký symfonický orchester Berlín, Rozhlasový zbor Berlín.

album hovoreného slova: The Daily Show With Jon Stewart Presents Earth (The Audiobook) (Jon Stewart)