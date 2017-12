Aktuálne výstavy

Mestá pozdĺž rieky a Birthright, Sekal a Kolenčík na Orave, Putovanie do krajiny zázračna v Bibiane

15. feb 2011 o 0:00 (kul)

Mestá pozdĺž rieky a Birthright

Vernisáž putovnej výstavy Cities on the River – Mestá pozdĺž rieky je dnes o 18.00 h v Galérii Slovenskej výtvarnej únie na Dostojevského rade v Bratislave. Výstava už bola v Gyori, vo Viedni a potom sa premiestni do Belehradu a Linzu. Hlavným organizátorom je Júlia N. Mészáros. O hodinu neskôr bude v tej istej budove v Klube umelcov otvorenie výstavy Miry Gáberovej a Moniky Pascoe–Mi〜kyškovej Birthright.

Sekal a Kolenčík na Orave

V Župnom dome Oravskej galérie v Dolnom Kubíne sú do 20. marca sprístupnené výstavy fotografií Jana Sekala Prehliadnuté momenty a malieb Vojtecha Kolenčíka.

Putovanie do krajiny zázračna v Bibiane

Výstava Putovanie do krajiny zázračna, s podtitulom Slovenské divadlá deťom, sa po Subotici, Novom Sade, Báčskom Petrovci (Srbsko) a Banskej Bystrici predstavuje aj v Bratislave. Výstava je sprístupnená do 27. marca v malej galérii Bibiany, Medzinárodný dom umenia pre deti.

Putovanie do krajiny zázračna predstavuje tvorbu slovenských profesionálnych bábkových divadiel a nezávislých skupín a inscenácie činoherných, operných a baletných súborov venované detskému divákovi.

Architektonické riešenie výstavy Eva Farkašová, grafické riešenie Vladimír Slaninka, kurátor Vladimír Predmerský.