Prečo žltá od Van Gogha hnedne?

Za rýchlym ničením jasných farieb majstrov 19. storočia stojí podľa vedcov UV žiarenie.

15. feb 2011 o 15:22 Ela Rybárová

BRATISLAVA. Liek proti starnutiu nehľadajú len pre ľudí, ale aj pre obrazy. A vedci sú k nemu teraz o krok bližšie.

Medzinárodný tím výskumníkov zistil, prečo jasne žltá farba na niektorých obrazoch slávneho holandského maliara Vincenta Van Gogha hnedne.



Podľa výskumu, ktorý zverejnili v najnovšom magazíne Analytical Chemistry, ide o chemickú reakciu na ultrafialové žiarenie zo slnečného svetla. Deje sa v tenkej vrstve, kde sa stretáva farba s lakom.



To, že jasné žlté farby obrazov hnednú pod vplyvom svetla, sa vedelo už v 19. storočí. Nie všetky obrazy však hnedli a nehnedli vždy rovnako rýchlo. Podľa vedcov reakciu urýchľuje biela farba, ktorú Van Gogh používal na zjemnenie žiarivej žltej. Tú použil aj vo svojich známych Slnečniciach.



Žiarivé farby na báze chrómu boli populárne v 19. storočí. Van Gogh sa s nimi preslávil po tom, čo sa presťahoval do Francúzska.



Vedci na skúmanie použili zvyšky olejových farieb v tubách z 19. storočia a dva Van Goghove obrazy. Na farby svietili ultrafialovými lúčmi stokrát tenšími, ako je ľudský vlas 500 hodín.



V štúdii odporúčajú obrazy skladovať v tmavších a studenších miestnostiach. „Tieto inovatívne výskumné metódy sú zásadné na pochopenie ako obrazy starnú,“ povedala novinárom spoluautorka štúdie Ella Hendriksová z Van Goghovho múzea v Amsterdame.



Vedci chystajú už aj ďalšie experimenty. Jeden z autorov správy Koen Janssens uviedol, že majú určiť aj to, „či je možné vrátiť už zmenené pigmenty do pôvodného stavu“.