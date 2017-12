Keď je vlastná rodina iba na príťaž

Odporcovia filmových adaptácií musia uznať, že občas majú význam. Núdzový východ bol nielen dobrý film, ale do kníhkupectiev vrátil Richarda Yatesa. V slovenčine vychádza jeho druhá kniha.

16. feb 2011 o 0:00 Ján Gregor

„Ani jednu zo sestier Grimesových nečakal šťastný život a pri pohľade späť sa vždy zdalo, že problémy sa začali rozvodom ich rodičov.“ Úvodná veta románu Veľkonočný sprievod je zároveň jeho zhrnutím, sú v nej spomenuté všetky hlavné postavy, ich osud a vytušiť sa dá aj atmosféra nasledujúcich dvesto strán. Kniha prvýkrát vyšla v roku 1976 a patrí medzi to najlepšie a zároveň najdrsnejšie, čo jej autor napísal.

Richard Yates mal mnohých obdivovateľov medzi slávnymi spisovateľmi a svojím realistickým písaním ďalších ovlyvnil. Autora, ktorý zomrel pred osemnástimi rokmi, však už pár rokov po smrti v Boston Review oplakávali ako zabudnutého. V dlhom texte dostal prívlastok „spisovateľ spisovateľov“, po úspechu filmu s Leonardom DiCapriom sa na literárnu scénu vrátil ako oveľa ľudovejší autor. Jeho knihy výborne zachytávajú ľudské obavy a úzkosti, takže sú nadčasové.

Román Veľkonočný sprievod sa sústredí na sestry Emily a Sáru a ich vzťah k rozvedeným rodičom. Matka žije o niečo dlhšie ako otec, je to však alkoholička so skazeným chrupom, ktorá je každému na príťaž. Román zachytáva obdobie od tridsiatych až do polovice sedemdesiatych rokov a najviac pozornosti venuje slobodnej Emily. Jej staršia sestra má príťažlivého manžela a troch synov, každá idylka má však svoju tienistú stránku. Emily strieda krátke posteľné známosti s dlhšími vzťahmi s nevyrovnanými mužmi a nevidí, že sa v jej živote opakuje stále ten istý vzorec.

Yates aj tentoraz píše o obyčajných ľuďoch, ktorí sa postupne zmierili s tým, že v živote nič výrazné nedokázali. Hoci je to príbeh dvoch sestier, ich životy plynú nezávisle od seba a viac než o rodinnej súdržnosti sa dá hovoriť o odcudzení. Až takom, že ich problémy tej druhej obťažujú.

Autor na pomerne malej ploche zachytil mnohé podoby ľudského trápenia – rozvody a rozchody, alkoholizmus, potraty, domáce násilie, promiskuitu, impotenciu, nudnú prácu, ale aj tvorivú krízu jedného z Emilyných partnerov. Nečudo, že odkaz na túto knihu sa objavil aj v Allenovom filme Hana a jej sestry, ktorý (v trochu veselšom duchu) tiež vykresľuje napäté rodinné vzťahy.

Yatesovi rodičia sa rozdviedli, keď mal tri roky a rovnako ako hrdinky jeho románu strávil detstvo častým sťahovaním. To je pritom len jeden z mnohých autobiografických prvkov, ktoré sa v knihe objavia, aj keď práve tento je najpodstatnejší. Jeho román napriek tomu nie je moralitkou o tom, že stabilné rodiny vychovávajú spokojných ľudí, skôr je odkazom, že zlý osud si vás nájde bez ohľadu na to, ako dobre sa pred ním schováte.