Nové CD

Radiohead: The King Of Limbs - PJ Harvey: Let England Shake - Roxette: Charm School - Handel: Water music

16. feb 2011 o 0:00 (her, aj)

Radiohead: The King Of Limbs

www.thekingoflimbs.com

O novom albume Radiohead sa dlho hovorilo, až napokon táto britská skupina včera odkázala fanúšikom, že si ho budú môcť stiahnuť už od soboty vo formátoch mp3 alebo wav. Na rozdiel od predošlého In Rainbows tentoraz nezaplatíte ľubovoľnú sumu. Kto si počká do mája, dostane CD vo výpravnom boxe.

PJ Harvey: Let England Shake

Island

Toto cédečko vyšlo v pondelok, no zatiaľ neotriaslo celou krajinou, iba kritikmi. Tí ho považujú „vojnový album“ za jednu z najvýraznejších kolekcií pesničiek od speváčky, ktorú si s inou nepomýlite. PJ Harvey vymenila klavír za autoharfu a inšpirovala sa dielami T. S. Eliota, Goyu, Dalího, The Doors či The Pogues.

Roxette: Charm School

EMI

Desať rokov muselo prejsť, kým švédske duo Roxette, blokované zdravotnými problémami speváčky, urobilo nový album. Dvanásť songov pripomína časy ich najväčšej slávy – sú to poväčšinou gitarové pesničky s príjemnými melódiami. V dvojdiskovej verzii Charm School obsahuje aj záznamy z niekoľkých koncertov.

Handel: Water music

Naive 2010/Divyd

Nahrávka čarodejníka zo sveta starej hudby Marca Minkowského prináša tri podoby Händlovej Vodnej hudby. Vynikajúci orchester dobových nástrojov vtiahne do sveta barokovej pompéznosti i brilantných tanečných častí. Zvlášť potešia famózne dychové nástroje. Ak diela patriace medzi „best of” klasiky ešte nemáte, neváhajte.