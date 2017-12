Listy svetovej kvality

Ľúbostné listy (Lettere Amorose) je názov CD Magdaleny Koženej, na ktorom sa obdivovaná česká mezzosopranistka spojila so súborom Private Musicke. Program piesní zo 17. storočia predstavila v utorok vo viedenskom Konzerthause.

16. feb 2011 o 0:00 Andrej Šuba

Ľúbostné listy (Lettere Amorose) je názov CD Magdaleny Koženej pre renomované vydavateľstvo Deutsche Grammophon, na ktorom sa obdivovaná česká mezzosopranistka spojila so súborom Private Musicke. Program piesní zo 17. storočia predstavila v utorok vo viedenskom Konzerthause.

Hodinu a pol trvajúci koncert pripomínal vystúpenie vynikajúco zohratej kapely, na čom mal veľký podiel fantasticky hrajúci ansámbel s dominujúcim zvukom barokových gitár. Kožená spievala s bezprostredne pôsobiacou ľahkosťou, v ktorej sa šťastne spájali intimita a citlivo dávkovaná teatrálnosť.

Aj koncert v Konzerthause opäť potvrdil, že jej renomé sa zakladá na detailnom pohľade do hudby a na technike, ktoré získala v starej hudbe a dnes jej umožňujú zaujímavo stvárniť široký repertoár (naposledy napr. Mahlerove piesne s Pierrom Boulezom). A to by mohol byť recept aj pre budúce slovenské Tosky, Violetty či Zuzanky. Viedenské publikum sa s Koženou, ktorej sa medzinárodná kariéra začala ešte počas štúdia na bratislavskej VŠMU, nechcelo rozlúčiť ani po piatich prídavkoch.

Škoda, že naše koncertné inštitúcie sú také zahltené vlastnou prevádzkou, že ku konfrontácii so špičkovou svetovou produkciou takmer nedochádza. Pri pravidelnom kontakte by boli zrejmé nielen limity, ale aj kvality slovenského hudobného života. Snobské jednorazové prezentácie operných superstar ani plesy pre smotánku to, žiaľ, nezachránia.