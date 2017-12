Čo ukázali Briti a čo Američania

Len dva dni po amerických Grammy sa rozdávali ďalšie sledované hudobné ceny Brit Awards.

16. feb 2011 o 17:00 Oliver Rehák

Iba jedno meno sa tento rok dostalo medzi víťazov na udeľovaní cien Grammy aj na Brit Awards – Arcade Fire. Kanadskí indierockeri si z utorkového večera v Londýne odniesli cenu za najlepší zahraničný album a pre najlepšiu zahraničnú skupinu. Dve ceny okrem nich získal už len mladý raper Tinie Tempah.

video //www.youtube.com/embed/QzvGKas5RsU

Čo obe súťaže spája, je veľké zastúpenie raperov. Okrem spomínaného Tempaha majú po jednej cene Plan B a Cee Lo Green. Akurát v Amerike dominuje skôr komerčná podoba hiphopu, na opačnej strane Atlantiku sú úspešnejšie jeho odnože čerpajúce zo súčasných trendov klubovej scény, ako je grime alebo dubstep.

Briti sú skromnejší a zároveň odvážnejší – vyhlasujú iba trinásť kategórií, kým na Grammy je ich až stodeväť a namiesto oceňovania zásluh sa neboja dať priestor progresívnejšej hudbe a mladým hudobníkom.

Úspešný comeback boybandu Take That aj ďalšie víťazstvá Rihanny či Justina Biebera sú skôr výnimkami (napríklad v kategórii skupín boli medzi nominovanými aj Gorillaz či The xx).

Ak ešte zostaneme pri porovnávaní, kým v Amerike sú v posledných rokoch úspešné countrypopové zoskupenia, v Británii sa viac darí folkrocku.

video //www.youtube.com/embed/lLJf9qJHR3E

Najsledovanejšiu kategóriu album roka vyhrali Mumford & Sons, najlepšou hudobníčkou sa stala Laura Marling. Pritom londýnska štvorica funguje iba necelé štyri roky a Sigh No More je len jej debutovou nahrávkou, víťazná pesničkárka má zase iba 21 rokov (už však bola dvakrát nominovaná na iné prestížne ocenenie Mercury Music Prize).

video //www.youtube.com/embed/JvwWzcLfH-k

Dosiaľ spomínané mená u nás registruje aspoň niekoľko ľudí, soulovú a r’n’b speváčku Jessie J, ktorá na Brit Awards dostala cenu kritikov, asi pozná naozaj len málokto.

Brit Awards majú 31-ročnú históriu, dosiaľ sa konali v Earls Court Exhibition Centre, no pre kapacitu sa po prvýkrát v histórii presunuli do 02 arény.