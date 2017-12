Filmové premiéry

Tento týždeň prichádzajú do kín štyri novinky: Devínsky masaker, Varieté, Skutočná guráž, Bibliothéque Pascal.

17. feb 2011 o 0:00 Miloš Ščepka

Devínsky masaker



Réžia: Gejza Dezorz, Jozef Páleník

Hodinový hraný dokument ponúka čiastočne štylizovaný pohľad na tragické udalosti z Devínskej Novej Vsi. Prípad masového vraha približuje prostredníctvom materiálov a informácií z médií, výpovedí svedkov i špecialistov. Hrané scény majú charakter rekonštrukcií.

Varieté

Réžia: Steven Antin

Cher a Christina Aguilera žiaria v hlavných úlohách romantického muzikálu, ktorý je režijným kinodebutom Stevena Antina. Hudbu pre príbeh o tom, ako skromné nadané dievča dosiahlo slávu, skomponoval Christophe Beck. Pesnička You Haven't Seen The Last of Me získala Zlatý glóbus.

Skutočná guráž



Réžia: Ethan Coen, Joel Coen

Bratia Joel a Ethan Coenovci prerozprávali oscarový western z roku 1969 o jednookom alkoholikovi – U. S. Marshalovi Roosterovi Cogburnovi (Jeff Bridges), ktorý spolu so štrnásťročnou Mattie (Hailee Steinfeld) hľadá vraha jej otca. Snímku nominovali na Oscara v 10 kategóriách.

Bibliothéque Pascal



Réžia: Szabolcs Hajdu

Štylizovaný príbeh s prvkami mágie, surrealizmu, tragikomédie, kusturicovskej balkánskej dychovky aj trileru o osudoch Mony z maďarsko-rumunského pohraničia, ktorá sa po úniku z liverpoolského bordelu usiluje získať nazad do opatery svoje dieťa.