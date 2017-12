Pat Metheny aj Jeff Beck si zahrajú v Bratislave

Do Bratislavy sa vráti Pat Matheny, príde aj legendárny gitarista Jeff Beck a Steve Lukather, skupina Nitzer Ebb a indie-popové trio The Wombats.

18. feb 2011 o 0:00 (kul)

Čaká nás zaujímavá séria koncertov. Po vlaňajšej premiérovej návšteve so sólovým projektom Orchestrion sa do Bratislavy na jeseň vráti Pat Metheny. V triu s hráčom na kontrabas Larrym Grenadierom a bubeníkom Billom Stewartom sa predstavia 10. novembra. Koncert v rámci cyklu Hviezdy svetového jazzu chystá agentúra Safončík Jazz Production, ktorej najbližšou akciou bude večer dua Chick Corea a Gary Burton (2. apríla ).

Druhou čerstvou novinkou z promotérskeho tábora je potvrdené vystúpenie ďalšieho svetoznámeho gitaristu. Angličan Jeff Beck si 24. júna (v deň svojich narodenín) zahrá v Športovej hale Pasienky v Bratislave. Jeden z najosobitejších rockových gitaristov začínal v skupine The Yardbirds, v ktorej vystriedal Erica Claptona, a má doma osem cien Grammy.

Gitarové trio v hlavnom meste dopĺňa Steve Lukather. Muž, ktorý hral na stovkách albumov hviezd ako Whitney Houston, Van Halen, Alice Cooper, George Benson, Rod Stewart, a zakladajúci člen kapely Toto vydal sólový pozitívne hodnotený album All’s Well That Ends Well, ktorý predstaví naživo 26. februára v MMC klube.

V rovnakom bratislavskom priestore sa rozloží aj Nitzer Ebb. Britská skupina, ktorá funguje od osemdesiatych rokov minulého storočia a je radená k priekopníkom žánrov EBM či post industrial, tam vystúpi 30. apríla.

Festival Grape, ktorý sa bude konať v polovici augusta na letisku v Piešťanoch, predstavil ďalšieho zahraničného hosťa. Je ním mladé britské indie-popové trio The Wombats, ktoré v pesničkách kombinuje gitary s klávesmi.