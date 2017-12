Odovzdali ceny Radio_Head Awards

V bratislavskom klube MMC odovzdávali hudobné ceny Radio_Head Awards za rok 2010. Najlepší album roka majú skupiny Billy Barman a The Uniques.

18. feb 2011 o 20:34 (tp)

V bratislavskom klube MMC odovzdali hudobné ceny Radio_Head Awards za rok 2010. Ceny Rádia_FM a spriaznených médií sa po prvý raz predstavili aj v priamom prenose na Slovenskej televízii na jej druhom programe.

Nováčikom roka sa stal drumandbassový producent B-complex. Trochu paradoxne, pretože ide o jedného z najúspešnejších slovenských hudobníkov v zahraničí (najmä vďaka skladbe Beautiful Lies, ktorá vyšla na kompilácii labelu Hospital Records) a ktorý funguje už niekoľko rokov. Práve kvôli vystúpeniam v zahraničí sa B-complex galavečera RHA 2010 nezúčastnil.

Najlepšou koncertnou kapelou minulého roka je Puding pani Elvisovej. Tá sa predstavila v zaujímavej "unplugged" podobe, posilnená o vibrafonistu Dalibora Kociana.

Asi najviac sa čakalo na vystúpenie tria The Cubes, kde hrá na basu finalistka SuperStar Petra Humeňanská, spieva jej sestra a na bicie hrá Katarína Knechtová. Publikum ich alternatívny rock prijalo a pomohlo im preniesť sa aj cez úvodné technické problémy.

Najlepší album roka podľa hudobných kritikov, redaktorov a publicistov je nahrávka From The Dust kapely The Uniques. Bola to jediná kategória, v ktorej nerozhodovali hlasy širokej verejnosti. Kapela si zahrala naživo so špeciálnym hosťom Lacom Lučeničom.

Najlepším singlom roka sa stala skladba Mariena kapely Noisecut a Jána Boleslava Kladiva.

Najlepšim albumom roka 2010 je nosič Noční jazdci kapely Billy Barman.

Anticenu za najhorší album roka podľa hlasovania čitateľov sme.sk si odniesla skupina Desmod.