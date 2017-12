Kultúrne tipy na tento týždeň

Steve Severin bude hrať k filmu Jeana Cocteaua, na preparovanom piáne zahrá Hauschka, uvidíte to najlepšie z festivalov Early Melons aj Anča a omnoho viac. Na každý deň máme niekoľko tipov.

21. feb 2011 o 13:54 (kul)

Nový týždeň - ďalšie kultúrne akcie, na ktorých by ste nemali chýbať.

Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | Sobota | Nedeľa

Pondelok 21. február 2011

Výstava / Posledná večera a nové sochy

18.00, SND, Bratislava

Vernisáž výstavy kontroverzného maďarského výtvarníka Sama Havadtoya pod názvom Posledná večera a nové sochy sa začne v pondelok o 18.00 h v novej budove SND v Bratislave. Súčasťou vernisáže bude aj performance Bed of Roses alebo Prechádzka ružovou záhradou v prevedení skupiny Cverna von Di rampe. Hrať budú aj Mišo Gečevský a hudobník Pražského výběru Richard Scheufler. Kurátorkou výstavy je Barbara Brathová.

Koncert / Soňa Horňáková, Slide & Udu

19.00, Ticho a spol., Bratislava

V bratislavskom Tichu a spol. vystrieda predošlé bluesové pondelky folk. Príde pesničkárka Soňa Horňáková, ktorá je našou prvou dámou folk-rocku a aj známa dvojica Slide & Udu. Pod prezývkami sa neskrýva nikto iný ako Martin Zajko a Igor Ajdži Saba, ktorých vidno a hlavne počuť z mnohých slovenských hudobných projektov.

Film / Early Melons výber

20.13, Kasárne Kulturpark, Košice

Ešte mesiac zostáva do začiatku nového ročníka „Melónov“. V pondelok večer si však môžete dať rekapituláciu toho najlepšieho zo slovenského a európskeho študentského filmu, čo ste mohli vidieť na minulom ročníku.

Utorok 22. február 2011

Film / Fest Anča fičí

19.00, Stanica Žilina-Záriečie

V polčase medzi starým a novým ročníkom festivalu animovaných filmov Anča máte skvelú možnosť nakuknúť do archívov, ktorými sa prehrabal programový dramaturg festivalu Andrej Kolenčík. Vybral niekoľko vlastných favoritov, ale aj bizarné experimenty a najnovšie animované videoklipy, ktoré len tak niekde nenájdete. Anča fičí!

Diskusia / Reflektor – Demonštrácie v Egypte a revolučný domino efekt na Blízkom východe

18.00, Čajovňa Únik, Ferienčíkova 5, Bratislava

OZ Človek v ohrození si v utorkovou diskusiou Reflektor posvieti na aktuálnu tému: Demonštrácie v Egypte a revolučný domino efekt na Blízkom východe – „Poznamenajú tieto procesy islamský svet tak ako rok 1989 zmenil strednú a východnú Európu? Nebudú prevraty návratom iránskeho scenára z roku 1979? Nehrozí ropná kríza?“ Na otázky budú hľadať odpovede Matúš Krčmárik, žurnalista, Atilla Kovács, religionista, Jamil Sbenaty z Inštitútu blízkovýchodných štúdií.

Prednáška / Kam smeruje umenie

16.00, Dom umenia, Bratislava

V rámci prehliadky diel Spoločnosti voľných výtvarných umelcov Saloon 2011 sa o 16.00 h v bratislavskom Dome umenia uskutoční prednáška PhDr. Dagmar Srnenskej, PhD. na tému „Aktuálne smerovanie v súčasnom umení na Slovensku s prihliadnutím na účasť výtvarných umelcov na Salóne.“

Divadlo / Piaf

19.00, Malá scéna STU, Bratislava

„Umriem, a toľko toho o mne nahovoria, že napokon nikto nebude vedieť, aká som v skutočnosti bola.“ Tak sa začína kniha Môj život, ktorý napísala samotná Edith Piaf. Táto kniha sa stala aj inšpiráciou inscenácie divadla Malá scéna STU a režisérov Juraja Bielika a Antona Korenčiho. V dráme sa v úlohe slávnej speváčky predstaví mladá herečka Kristína Tóthová.

Výstava / Outside - Karol Petreš



Východoslovenská galéria v Košiciach

Minulý týždeň otvorili vo Východoslovenskej galérii v Košiciach výstavu Karola Petreša s názvom Outside. Kurátorkou je Lucia Špirková, výstava potrvá do 20. marca.

Streda 23. február 2011

Koncert / Fumuj /FR/

20.00, Tabačka Kulturfabrik, Košice

V Košiciach sa v stredu večer predstaví francúzsku kapela Fumuj, ktorých hudbu možno charakterizovať ako mix groovy hip-hopu, gitár, tanečného elektra a dubu. Ich cieľom je vytvoriť nový štýl, či sa im to darí, zistíte v stredu večer v Tabačke.

Tanec, film / Soliloquy + Voices

20.00, a4 – Nultý priestor, Bratislava

Úvodnou časťou stredy v bratislavskej a4-ke bude tanečno-divadelné predstavenie Soliloquy, ktoré je adaptáciou poslednej kapitoly svetoznámeho románu Jamesa Joycea – Ulysses. V koncepte a réžii J. Vlka sa predstaví S. Vlčeková. Po predstavení bude nasledovať projekcia filmu Voices – pôjde o tanečný film riešiaci problém mnohonásobnej poruchy osobnosti založený na skutočnom prípade jednej rodiny.

Výstava / Znaky v priestore – Naše nové monumenty

17.00, SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Bratislava

Slovenské národné múzeum mapovalo v uplynulých piatich rokoch pomníky maďarskej proveniencie na Slovensku, ktoré vznikli po roku 1989. Výsledkom je výstava, ktorá akcentuje päť výtvarných polôh Juraja Bartusza, Jánosa Nagya, Györgya Lipcseyho, Júliusa Maga a Andreja Csillaga. Súčasťou sú aj archívne dokumenty o procese inštalovania pamätníkov, ktoré poukazujú na konjunktúru pomníkovej tvorby na národnostne zmiešanom území.

Štvrtok 24. február 2011

Výstava / KE – BA – BB 11

17.00, Považská galéria umenia Žilina

Označenie KE – BA – BB 11 patrí spoločnej prehliadke výberu prác študentov slovenských výtvarných vysokých škôl – bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení. Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. KEBABB 11 porovnáva diela využívajúce maľbu, mediálne a intermediálne prostriedky či sochárske umenie.

Koncert / Žena z lesoparku, Bruno Benetton, Hugo Čáves Orchestra

20.00, Klub Za zrkadlom, Bratislava

Posledný feburárový štvrtok bude v Klube Za zrkadlom hneď trojitý koncert. Na pódiu sa vystriedajú Bruno Benetton Free Band na čele s Tomášom Palonderom, Hugo Čáves Orchestra, ktorí vás roztancujú aj keď nechcete a záver večera bude patriť Žene z lesoparku okolo frontmana Šarkana. Dobré to bude.

Výstava / Kamil Varga

17.00 h, Galéria umenia, Nové Zámky

Kamil Varga sa v novozámockej Galérii umenia predstaví fotografickými cyklami Portréty, Špirály, Metabolizmus ohňa, Dromacyklus a Krajinohlav. Výstavu, v kurátorskej koncepcii Magdalény Klobučníkovej, otvoria vo štvrtok o 17.00 h.

Výstava / Robert Bielik

18.00 h, Galéria 19, Bratislava

Bratislavská Galéria 19 otvorí vo štvrtok o 18.00 h výstavu Roberta Bielika. Výstavu, ktorá nesie podtitul Výber z tvorby, uvedie Beata Jablonská. Kurátorom je Otis Laubert.

Prednáška / SNG – Industriálna krajina

17.00, SNG, Bratislava

V rámci výstavy SNG Industriálna krajina, ktorá mapuje banské mestá v 16 – 18. storočí bude pokračovať cyklus prednášok. Tentokrát sa v priestoroch výstavy predstaví Dr. hab. Piotr Krasny z Inštitútu dejín umenia Jagelonskej univerzity v Krakove.

Piatok 25. február 2011

Tanečné divadlo / Debris Company – MONO

20.00, divadlo elledanse, Bratislava

Najnovšia produkcia Debris Company, ktorá na našej scéne pôsobí už niekoľko rokov, nesie názov MONO. Hovorí o svete ľudí, ktorí sa snažia vytvoriť a definovať vlastné „ja“. Piati novodobí narcisi sa dívajú do pomyselného zrkadla, v ktorom však vidia iba to, čo sami chcú..Ako to môže skončiť?

Koncert, film / Steve Severin /UK/

Tabačka Kulturfabrik, Košice

Ďalšia z výborných akcií v Tabačke bude patriť piatku. Príde gitarista a zakladateľ kultových Siouxie and The Banshees či The Glove Steve Severin. Svojou hudbou bude naživo doprevádzať projekciu nemého filmu Blood of a Poet z roku 1930 od legendárneho Jeana Cocteaua! Výnimočná kombinácia, nie?

Koncert / Hauschka /DE/

20.00, Kasárne Kulturpark, Košice

Nielen to, ako asi vyzerá „preparované piáno“, ale aj to, ako znie, predvedie v piatok večer v Kulturparku Hauschka, vlastným menom Volker Bertelmann. Umelec, ktorý siaha po inšpiráciách na Chopina či Briana Ena hrá na svojsky upravené piáno, ktorého súčasťou sú aj ping-pongové loptičky, kuchynská fólia, uzávery fliaš a mnohé ďalšie čudnosti. Treba vidieť/počuť na vlastné oči/uši.

Koncert / Mariša

21.00, Klub U Očka, Bratislava

V piatok večer bude mať v bratislavskom klube U Očka premiéru skupina Mariša, ktorej základy držia na Žumovi – ex basgitaristovi OBD, Pavlovi Murínovi z Tornádo Lue a speváčke Mariši Kissovej. Na koncerte budete počuť všetky doteraz nahraté pesničky a ich CD sa bude dokonca aj rozdávať. Až do vyčerpania zásob.

Sobota 26. február 2011

Najlepšie fúzy 2011

20.00, Stanica Žilina-Záriečie

Tak tomuto sa hovorí originálny sobotný večer – na Stanici sa každý rok vo februári dostane pocty fúzom. Áno, aj v treťom ročníku sa budú hodnotiť fúzy najmenšie, najtučnejšie, najtenšie, najdlhšie a ktovieaké ešte. Súťažný večer bude aj za účasti Starých Známych Tvárí, Pianisima Pijana, kapely The Patent, Pána Prezidenta, Ženy mnohých tvárí, Jara, Leta, Jesene a všakovakých iných prečudesných zostáv/postáv.

Koncert, film / Steve Severin

20.00, a4 – Nultý priestor, Bratislava

Po piatkovej premiére v košickej Tabačke príde Steve Severin, zakladateľ skupiny Siouxsie and the Banshees aj do Bratislavy. Vo svojom projekte hudobne sprevádza nemý film lgendárneho surrealistického režiséra a básnika Jeana Cocteaua Blood of a Poet z roku 1930.

Nedeľa 27. február 2011

Výstava / Egon Schiele

Viedeň, Belvedere

Začiatok výstavnej sezóny vo viedenskom Belvederi patrí Egonovi Schielemu. Rozsiahla výstava jedného z najslávnejších umelcov 20. storočia ukazuje najmä umelcove portréty a autoportréty, pričom niektoré z nich sú v Rakúsku vystavené po prvýkrát.