Alternatíva, ktorá začína lákať masy

Na Radio_Head Awards 2010 žiadny z účinkujúcich nezískal viac než jednu cenu.

21. feb 2011 o 0:00 Oliver Rehák

Máme za sebou týždeň hudobných cien. Začal sa Grammy v Los Angeles, pokračoval na Brit Awards v Londýne a skončil sa Radio_Head Awards v Bratislave.

Najnovším trendom na hudobnej scéne nie je žiadny nový žáner. Je to čoraz silnejšie prenikanie mien, ktoré začínali v alternatívnom tábore, medzi masové publikum. Nie tak dávno skupiny ako Arcade Fire alebo Animal Collective hrávali v malých kluboch, dnes sú hviezdami najväčších festivalov a vypredávajú najväčšie sály.

Rozlišovať medzi popom a alternatívou je čoraz ťažšie aj u nás. Ukázal to tretí ročník súťaže, ktorú vyhlasuje Rádio_FM.

Víťazi Album roka Noční jazdci / Billy Barman Singel roka Mariena / Noisecut, Ján Boleslav Kladivo Koncertná kapela Puding pani Elvisovej

Objav roka B-complex

Album roka (cena kritikov) The Uniques / From the Dust Najhorší album roka Desmod / Vitajte na konci sveta

Koncert v priamom prenose

Radio_Head Awards sa prvýkrát nekonali v Slovenskom rozhlase. Organizátori sa namiesto tradičného galavečera na pozvánky rozhodli urobiť z udeľovania cien koncert. Ďalšia vec, ktorou sa priblížili viac k Brit Awards než ku Grammy, bol nízky vekový priemer hudobníkov.

Vďaka spojeniu rozhlasu a televízie mohli piatkovú akciu v bratislavskom MMC klube sledovať aj diváci. Bola to jej premiéra na obrazovke, takže chvíľu trvalo, kým sa vyladili technické problémy so zvukom a kým sa moderátorská dvojica Baláž/Hubinák naplno rozbehla.

Oproti doterajším ročníkom Radio_Head Awards sa z pódia dosť prekvapivo vytratila elektronika a znásobili počty gitár.

Skupina Puding pani Elvisovej okrem mašiniek dokonca doma nechala aj bicie, namiesto nich priniesla vibrafonistu. V prekvapivej „unplugged“ však znela príjemne a postarala sa o najzaujímavejšie vystúpenie večera. Zahrala dve skladby z nového albumu, vrátane Gramatiky, ktorá bola nominovaná na singel roka, no v tejto kategórii ju nakoniec predbehli Noisecut.

Presnejšie povedané, Ján Boleslav Kladivo a skupina Noisecut, ktorých vlaňajšia prvá spolupráca na jeho staršej pesničke Mariena sa nečakane pevne usadila v playliste rádia.

Ešte viac fanúšikovia chceli počuť uletenú štvoricu Billy Barman. Tá v Rádiu_FM vlani znela najčastejšie, a tak sa dalo čakať, že album roka jej neunikne. Noční jazdci sú kolekciou pesničiek z rôznych období.

Mohli by znieť aj z iných rádií

Viaceré z nich, vrátane hitu Cigánska, by mohli pokojne znieť z hociktorého iného rádia, keby sa ich vedenia tak kŕčovito nespoliehali na masový vkus a niekoľko overených mien.

To isté platí aj o niekoľkých ďalších hudobníkoch, ktorí sa skloňovali na Radio_Head Awards 2010. Škoda, že v éteri nie je viac počuť skupinu Diego a nové CD Krajina rovina Jany Kirschnerovej. Ona si cenu kritikov zaslúžila najviac.

Za odvahu nahrať autorský album podľa vlastných predstáv, bez ohľadu na všeobecné očakávania. Je oveľa suverénnejší a odvážnejší ako mnohé dielka, ktoré sa tvária ako alternatívne.

Cenu kritikov nakoniec dostali The Uniques. Tí sa predstavili so špeciálnym hosťom Lacom Lučeničom. Oproti albumu From The Dust stavili viac na gitary než na mašinky. Mladé trio sa rozhodlo odsťahovať do Berlína. Kým však dosiahne to, čo B-Complex, musí si počkať.

Tento drumandbassový producent je momentálne najúspešnejším mladým hudobníkom v zahraničí. Jeho skladba Beautiful Lies vyšla na kompilácii známej britskej značky Hospital Records a jeho žiadanosť dokazuje aj to, že v piatok hral na inej akcii v Berlíne.

To, že sa stal objavom roka, je trochu absurdné, no niekedy sa človek musí presadiť najskôr vonku, aby ho začali brať aj doma.

Zo známych mien sa najviac čakalo na skupinu The Cubes, kde za bicími sedí Katarína Knechtová, a na basu hrá finalistka SuperStar Petra Humeňanská. Spievala však (veľmi zaujímavo) jej sestra. Trio má väčší potenciál než ukázalo naživo, chce to viac skúšať a koncertovať.

To sa dá povedať aj o skupine The Ills, ktorej jedným z hostí bol mladý talent Pjoni. Inak sa technických problémov a neistoty na pódiu zbaviť nedá.

Väčšina vecí však v piatok večer vyšla. Poslednou z nich bola náhoda-nenáhoda. Slávna britská skupina Radiohead vydala svoj nový album o deň skôr, než sa čakalo.

Je dosť ľudí, ktorí si myslia, že tento fakt s Radio_Head Awards nemá spoločný len názov.