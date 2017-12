On, ona, manželský život

Rozpadajúci sa vzťah asi nie je vhodný na oscarovú slávnosť. Americká filmová asociácia usúdila, že úprimný film Blue Valentine o nešťastných manželoch nie je vhodný pre mládež. Možno preto je zaň na Oscara nominovaná len herečka v hlavnej úlohe.

22. feb 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Americká filmová asociácia usúdila, že úprimný film Blue Valentine o nešťastných manželoch nie je vhodný pre mládež. Možno preto je zaň na Oscara nominovaná len herečka v hlavnej úlohe.

Scény z manželského života sú prirodzeným a nevyhnutným námetom filmárov, ale asi nie je vhodné, aby sa na ne chodila pozerať mládež. Americká filmová asociácia rozhodla, že dráma Blue Valentine bude neprístupná osobám mladším ako sedemnásť rokov a skomplikovala jej tak cestu do kín aj k oscarovým nomináciám.

Neuveriteľné. Blue Valentine je prostý, presný a autentický film o mladom páre, ktorý sa pokúša zachrániť svoje manželstvo. Nie je v ňom žiadna zbraň ani explicitné násilie, lenže úrady si všimli hovorový slovník, cigarety, alkohol a sexuálne scény.

Kto zabil lásku

„V detstve som sa bál dvoch vecí: tretej svetovej vojny, a toho, že sa moji rodičia rozvedú,“ vravel režisér Derek Cianfrance, keď sa jeho film premietal na festivale v Sundance a potom v Cannes. Deti nemusia postrehnúť, keď sa manželstvo ich rodičov dostane na hranicu rozkladu a smutnejšie je, že to nemusia vedieť ani sami rodičia. Spôsobila to práca, každodenné starosti v domácnosti, rozličné názory na výchovu detí, ona alebo on? Manželia z filmu Blue Valentine sa musia najprv rozpamätať.

video //www.youtube.com/embed/sYgr_iGATB4

Čas však narobil v ich živote svoje. Šťastné momenty zoznámenia natiahol do snových rozmerov, a keď sa im teraz vynárajú zo spomienok, pôsobia magickejšie ako v skutočnosti boli. Nemajú však takú silu, aby zakryli to, čo ani on, ani ona nevideli vtedy. Že on je trochu nepraktický a miestami naivný romantik bez túžby po spoločenskom úspechu a že v nej sa po unáhlenej svadbe a tehotenstve ozve frustrácia z nenaplnených ambícií.

Opustiť ilúzie

Cianfrance premýšľal nad svojím debutujúcim filmom dvanásť rokov, Michelle Williams vzala hlavnú ženskú úlohu pred šiestimi rokmi a Ryan Gosling hlavnú mužskú pred štyrmi. Nie sú to prázdne čísla a neboli to ani premárnené roky. Keď sa konečne zjavili podmienky na filmovanie, všetci mohli ukázať, čo si pripravili.

„Nemusel som už potom v strižni používať žiadne triky, aby Ryan a Michelle vyzerali zaľúbení. Zdalo sa mi, že o zaľúbených ľuďoch nakrúcam dokument,“ hovoril Cianfrance.

Mesiac spolu dokonca žili vo filmovom dome, starali sa o domácnosť a robili potrebné nákupy, len preto, aby precítili stav pred možným rozvodom. Aké to je, keď sa manželia rozprávajú, ale nepočúvajú a keď vedia, že budú musieť svoj život a staré ilúzie definitívne opustiť. Obaja herci zahrali svoje úlohy skvostne. Koniec ich príbehu nie je úplne jasný, ale emocionálne zničujúci.

Bez reklamy

Derek Cianfrance sa nakoniec proti rozhodnutiu filmovej asociácie odvolal a dosiahol, že na Blue Valentine sa môžu ísť pozrieť aj šestnásťroční, ak sú sprevádzaní dospelou osobou. Nebola to veľká výhra, majitelia multiplexov neradi púšťajú do svojho programu takto limitované filmy a médiá ich nepropagujú.

Možno je mylnou špekuláciou, že bez obmedzenia prístupnosti by mal dnes Blue Valentine viac oscarových nominácií, a nie len jednu osamotenú pre Michelle Williamsovú. Lenže ak americká filmová akadémia zúfalo naháňa vyššiu sledovanosť prenosu z odovzdávania cien, nemôže mať u nej veľkú šancu film, čo sa premietal v nezávislých kinách.