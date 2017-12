Čo počúvame

Aktuálna muzika je uletený mix hocičoho. Ak bolo ešte pred pár rokmi zmysluplné uvažovať v hudobných štýloch, dnes by ste si museli vymýšľať označenia ako glitchfolk či bluestep. No ani jedna z týchto nálepiek vám nepovie nič o tom, aká tá hudba naozaj j

23. feb 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

e.

Napríklad James Blake. BBC ho vybralo medzi najperspektívnejšie talenty roku 2011. A jeho debut znie, akoby si dubstepový producent odskočil zaspievať do zafajčeného írskeho pubu. No keďže James je viac producent než pesničkár, urobil to, čo dobre nedokázali ani Thom Yorke, Justin Vernon či Anthony Hegarthy - nahrať intímny album, ktorý prekračuje kluby aj pesničkárstvo.