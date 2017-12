Nové CD

Amon Tobin: Chaos Theory Remixed, Stateless: Matilda

23. feb 2011 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Amon Tobin: Chaos Theory Remixed

Ninja Tune / Wegart 2011



Počítačové hry sú biznis dostatočne veľký na to, aby zaplatili nielen grafikov, scenáristov či programátorov, ale aj šikovných tvorcov hudby. Niekedy sú to orchestre, inokedy Amon Tobin, ktorý v roku 2005 urobil muziku pre tretiu časť videohry Splinter Cell. Teraz jeho skladby zremixovali ľudia ako Eskmo, Kid Koala či The Qemists.

Stateless: Matilda

Ninja Tune / Wegart 2011



Vezmite si producenta Björk Damiana Taylora a skúste s ním nahrať moderný mestský folklór. Teda akúsi kombináciu pesničiek, urban music a klasickej hudby. Bude to mať v sebe čosi zo starších Radiohead, Coldcutu či Sigur Rós, ale aj world music či klubových sub basov. A dostanete zasnívaný výlet skupiny, ktorú si po debute všimli v Ninja Tune.