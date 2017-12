Austrália splodila mnoho šialených rodín. Toto je ďalšia

Pred dvomi rokmi Bookerova cena tesne unikla Austrálčanovi, ktorý napísal najhrubší a zrejme aj najlepší debut za posledné roky.

23. feb 2011 o 0:00 Ján Gregor

Režisér filmu Austrália s Nicole Kidmanovou v hlavnej úlohe nenakrútil výnimočné dielo, ale všetci sa zhodli, že vďaka krásnym záberom išlo o dvojhodinový reklamný šot na Austráliu. Táto krajina má aj odvrátenú tvár.

Trestanci boli jej stavebným kameňom, národným hrdinom je bandita Ned Kelly a k tomuto duchu má blízko aj Steve Toltz. Neurčitý názov knihy podčiarkuje rovnako neurčitá obálka českého vydania, všetko však vynahradil skvelý preklad Tomáša Suchomela.

RECENZIA/KNIHA

ZLOMEK CELKU Steve Toltz

Preložil Tomáš Suchomel

Jota 2010, 750 strán

Trúfalý debut

Podobne ako jeho hrdinovia, aj Steve Toltz niekoľko rokov cestoval a žil po celom svete, pracoval ako scenárista, ochrankár, učiteľ angličtiny, zaplietol sa aj s podvodnou charitatívnou organizáciou, ktorej zháňal peniaze. A popritom písal.

Ako sám tvrdí, za celý život sa mu len málo kníh podarilo dočítať do konca. O to trúfalejšie je debutovať takým hrubým románom. Azda žiaden kritik nezabudol spomenúť rozsah knihy prekračujúci sedemsto strán. Ich prečítanie sa už automaticky považuje nielen za heroický výkon, ale rovno za obetu ľudstvu. V prípade Toltzovho debutu však netreba ľutovať čas, kniha až do konca nestráca dych. Len veľa jej postáv stratí život.

Krvavý šport

„Pozorovať vaše životy bolo ako sledovať spomalený záber dopravnej nehody,“ hovorí jedna z postáv jeho románu. Hlavným, ale nie jediným rozprávačom knihy je Jasper Dean. Opisuje svoj komplikovaný vzťah s otcom, ktorý celý život koketuje so šialenstvom, prejavujúcim sa najmä nekonečnými prednáškami s nepreberným množstvom tém.

Často v nich cítiť závan geniality, postavu hodnú ďalšieho štúdia by v ňom našli aj psychiatri. Podobných monológov je schopná aj celá rodina.

Ďalšou dôležitou postavou je Jasperov strýko Terry, kriminálnik a mnohonásobný vrah, za čo ho paradoxne miluje celá Austrália – rozhodne sa totiž zavraždiť všetkých športovcov a športových funkcionárov, ktorí berú drogy a úplatky. Tento motív – podobne ako desiatky ďalších – je pritiahnutý za vlasy, ale väčšina z nich prekvapivo dobre funguje.

Dokonalý zločin

Jedným najvtipnejších nápadov knihy sú úryvky z Príručky pre zločincov, kde nájdete mnohé praktické rady. Napríklad o tom, že máte unášať iba starých a nesympatických ľudí, lebo nie je nič horšie, ako keď verejnosť začne sympatizovať s unesenými.

Toltz sa mnohokrát vciťuje do mysle zločinca, obzvlášť ho zaujíma dilema, či sa k svojim činom priznať a užívať si svetskú slávu, alebo sa skrývať v ústraní.

Dej knihy sa odohráva predovšetkým v Austrálii (ktorej sa ušla riadna dávka zlomyseľných poznámok), ale aj v Thajsku či vo Francúzsku. „Žiaden div, že všetci existencialisti boli Francúzi. Je normálne desiť sa existencie, keď za kávu platíš štyri doláre.“

O čom kniha presne je, nerád rozpráva aj jej samotný autor. Hovorí, že je to komický a filozofický román, a do ďalších analýz sa radšej nepúšťa.

V roku 2008 sa s ním dostal do užšej nominácie na Bookerovu cenu, tú však získal román Biely tiger o mladom úslužnom Indovi a jeho vzbure proti zaužívanej hierarchii. Proti tej sa búri celá Toltzova kniha, ktorá by mohla byť príručkou anarchizmu, keby sa v týchto kruhoch nenosili oveľa tenšie brožúrky.

V dobrom zmysle patrí Toltz medzi najsľubnejších grafomanov súčasnosti.