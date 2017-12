Lipove variácie viacfarebného blues

Známemu slovenskému spevákovi vyšla v Rakúsku päťdesiatminútová výberovka.

24. feb 2011 o 0:00 Pavel Malovič

Vydať svoje nahrávky mimo bývalého československého federálneho územia, a to ešte „na Západe", bolo a je veľkým snom viacerých našich hudobníkov a spevákov. Podarilo sa to však málokomu a aj v dnešných časoch ide skôr o raritu (kvalitatívne výnimky typu Jany Kirschner alebo Mekyho Žbirku nech prepáčia).

Inak raritný je však aj spevák, skladateľ a kazateľ džezovej piesne Peter Lipa, ktorý sa roky pravidelne umiestňuje na popredných rebríčkoch džezových spevákov aj hudobníkov v hodnoteniach kritikov odborných medzinárodných časopisov (napríklad Down Beat, Jazz Face, Jazz Forum). Už dlhšie teda výrazne zaujíma zahraničných vydavateľov, u ktorých mu už vyšlo niekoľko CD s rôznymi kapelami (T+R Band, Revival Jazz Band) aj sólovo.

Naši rakúski susedia sa rozhodli množinu jeho cédečiek rozšíriť a ako výraz ocenenia jeho pozoruhodne dlhotrvajúcej kariéry vydali päťdesiatminútovú výberovku Peter Lipa: Live in Bad Ischl, ORF 2010. Je z koncertného vystúpenia s mladými muzikantmi, tvoriacimi jeho aktuálnu kapelu.

Dramaturgia takéhoto počinu, ktorý „nemôže sklamať" a mal by čo najpravdivejšie charakterizovať speváka, nie je vôbec jednoduchá. Tým viac, že ide o takú osobnosť, akou je Peter Lipa, muž s viac ako štyridsaťročnou profesionálnou praxou a presahmi svojich piesní do rôznych štýlov.

Repertoár nahrávky obsahuje tradicionály (On The Sunny Side Of The Street, Just The Two Of Us), ale dominujú najmä vlastné skladby s neprekonateľnými slovenskými textami Milana Lasicu. Tie sú akýmisi variáciami viacfarebného blues, ktoré mapujú smútok, lásku, samotu a osamelosť (Tíško a kradmo, Romantika).

Príjemne vystavané sóla na podklade pulzujúcej rytmiky (Robo Rist – bicie, Michal Šimko – basa) tak inšpirujú najmä čoraz lepšieho Michala Žáčeka (sopránsaxofón, flauta) aj Petra Lipu mladšieho (klávesy). Priateľská atmosféra platne, ktorá je samozrejmou súčasťou koncertov tohto nestora slovenskej hudobnej scény, príjemný zážitok ešte umocňuje a očarí väčšinu poslucháčov aj publikum všetkých vekových kategórií.