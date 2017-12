Ďalší boxer v rade na Oscara

Najväčšie šance majú v tomto ročníku skutočné príbehy, dva z nich sú o športe

24. feb 2011 o 0:00 Ján Gregor

Keby film Fighter nebol založený na skutočnej udalosti, písalo by sa o mnohých klišé. Namiesto toho má sedem nominácií od americkej akadémie.

Za posledné roky sa nájdu aj odvážnejšie športové filmy, než je Fighter, ktorý dnes prichádza do našich kín. Osvedčené pravidlá narušil predovšetkým Clint Eastwood so snímkou Million Dollar Baby, za ktorý získal štyri Oscary. Do ringu postavil ženu a v jeho filme by ste márne hľadali šťastný koniec, ktorý inak patrí k povinnej výbave hollywoodskych snímok z tohto prostredia. Platí to aj pre Aronofského Wrestlera, kde tiež nikto nezískal titul svetového šampióna.

Inak to je vo filme Davida O. Russella. Je založený na skutočnom príbehu dvoch nevlastných bratov a ich rozvetvenej rodiny. Na tohtoročných Oscaroch prekvapuje, že až na jednu výnimku sú všetky filmy s najväčším počtom nominácií založené na skutočných udalostiach. Až dva z nich (Fighter a 127 hodín) sú zo športového prostredia.

Starý známy príbeh

Dej boxerského filmu sa odohráva v chudobnej štvrti Lowellu v štáte Massachusetts, kde ešte aj barmanku s nedokončenou vysokou školou považujú za karieristku. Dicky, ktorý má problémy s drogami aj s drobnou kriminalitou, trénuje svojho mladšieho brata Mickeyho. Majú sedem sestier a matku v úlohe Mickeyho manažérky. Aby z neho v ringu nebol iba fackovací panák, musí vyriešiť problémy v rodine, nájsť si priateľku a rozhodnúť sa, čie rady bude počúvať.

Po obsahovej stránke Fighter prináša len málo nového. K silnejším stránkam filmu patrí správny pomer medzi športovou, milostnou a rodinnou drámou, objavuje sa v ňom aj humor a výnimočnou snímkou sa stal vďaka hereckému obsadeniu.

Marky Mark v ringu

Mladšieho z bratov stvárnil Mark Wahlberg. Jeho výkon je viac športový než herecký, takže ako jedna z mála dôležitých postáv nemá nomináciu na Oscara. Viacero profesionálnych boxerov však ocenilo jeho výkon, scény z ringu zaraďujú medzi najlepšie, aké možno v boxerských filmoch vidieť. Skutočný Micky Ward, ktorého osudmi sa film inšpiroval, vynikal osobitým boxerským štýlom. Preto ho milovali televízne stanice. Ich diváci sa radi dívali na boxera, ktorý sa nikdy nevzdával, nechal sa v ringu obtĺkať až do krvi, dokázal absorbovať množstvo rán a napriek tomu v sebe našiel silu, aby ich neskôr vrátil.

Fighter je klasickou motivačnou snímkou o tom, že si musíme pomáhať.

Živou a pomerne nepeknou kulisou filmu je ich sedem sestier, špeciálne vybraných, aby mohli mať tie najnemožnejšie účesy a oblečenie.

Amy Adams má oscarovú nomináciu za úlohu Mickyho priateľky, ešte väčšie šance na získanie sošky má Melissa Leo za úlohu ich matky. Syna tak trochu zneužíva na účinkovanie v pochybných zápasoch, ktoré síce nemá šancu vyhrať, ale aj tak dostane zaplatené. Táto jednoduchá žena drží rodinu pohromade autoritatívnym vystupovaním, hoci jej manažovanie má isté chybičky krásy a podceňuje drogovú závislosť staršieho syna.

Fighter je klasickou motivačnou snímkou o tom, že všetci si musia pomáhať. Z radu boxerských filmov vytŕča vďaka hercom – práve oni ho môžu podržať pri nedeľnom odovzdávaní Oscarov.