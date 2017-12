Šoky a anjelskí slávici

Mesiac hudobných cien uzavreli anketa Shockwaves britského magazínu New Musical Express a český Anděl.

24. feb 2011 o 16:54 Oliver Rehák

BRATISLAVA. Britský časopis New Musical Express (NME) nerobia žiadni suchári a český Anděl sa čoraz viac začína ponášať na Slávika. Tak by sa dali zhrnúť výsledky ďalších dvoch hudobných cien, ktoré sa v stredu večer odovzdávali v Londýne a v Prahe.

Britské ceny aj anticeny

Časopis NME začal udeľovať vlastné ceny krátko po svojom vzniku, v roku 1953. Dnes v Británii stále patrí medzi vplyvné hudobné médiá, a tak sa čakalo, koho vytiahne tento rok.

Najväčším favoritom bolo indierockové zoskupenie Foals, no z piatich nominácií mu zostala jediná cena – najlepšou skladbou je ich Spanish Sahara. Triumfálne ťaženie skupiny Arcade Fire po Grammy a Brit Awards pokračovalo, jej nahrávka The Suburbs sa do tretice stala albumom roka. Víťazstvo v kategórii britská kapela roka obhájili Muse.

Na večere v londýnskej O2 Academy Brixton sa rozdávalo aj niekoľko anticien. Dve za najhorší album a najhorší imidž získal kanadský tínedžer Justin Bieber, najhoršou kapelou je súrodenecké trio Jonas Brothers. Časopis vyhlasuje aj kategóriu zloduch roka, ktorú tentoraz vyhral britský premiér (medzi nominovanými boli aj porotca televíznych súťaží Simon Cowell a spevák Axl Rose).

Dvakrát Lucie a Nightwork

Kým u nás ceny Aurel zmizli v prepadlisku dejín, ich česká obdoba stále funguje. Anděl oslavuje dvadsiate výročie. Nebyť žánrových kategórií (kde tento rok uspeli napríklad kapely Dva a Prago Union), jeho výsledky čoraz viac pripomínajú Slávikov. Andělov pritom neurčujú fanúšikovia, ale ľudia z brandže. Medzi českými akademikmi sú aj Igor Timko z No Name, Vašo Patejdl alebo Peter Nagy, no v zozname chýba viacero známych novinárov.

Hudobníci Andělov prijali, na stredajšom galavečere boli takmer všetci víťazi. V pôvodnej zostave sa dokonca dostavila aj rozhádaná skupina Lucie. Tá vyhrala takmer všetko v špeciálnych cenách dvadsaťročia: je najlepším interpretom, skupinou a jej album Černý kočky mokrý žáby je najlepšou českou nahrávkou za posledné dve dekády. David Koller sa ešte stal spevákom roka, no vyhlásil, že comeback Lucie nehrozí.

Speváčkou roka je Lucie Bílá, ktorá si zopakovala víťazstvo zo Slávikov. Päťdesiattisíc predaných albumov Bílé Vánoce spravilo na českých akademikov väčší dojem ako nový album Hany Hegerovej, ktorý vydala po dlhej pauze. Mlýnské kolo v srdci mém neuspelo ani v kategórii Album roka. Tú, spoločne s dvomi ďalšími, vyhrala skupina Nightwork. Šestica hercov-­muzikantov, čo chcú byť „partiou polocvokov, ktorí sa nehanbia za vlastnú demenciu", sa tak stala celkovým víťazom cien Anděl 2010.