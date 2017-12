Keď opustenie galérií bolo nutnosťou prežitia

Galéria mesta Bratislavy vydala monografiu Milana Pagáča.

25. feb 2011 o 0:00 Ada Jung

Ak sa kniha o výtvarníkovi vydarí, je to pastva nielen pre dušu, ale aj pre oči. V tomto prípade platí oboje. Publikácia o diele Milana Pagáča rozpráva obraznou rečou, čo je aj zásluha autorov fotografií (Martin Kállay, Martin Marenčin, Tomáš Hulík a Daniel Brunovský). Mohlo by sa zdať, že pre všetky známe mená bude na stránkach knihy tlačenica, no nie je to tak.

Autor textu Ivan Jančár vytvoril odborne zasvätenú, ale aj výpravnú a vkusnú publikáciu. Plasticky z nej vyrastá umelcova mnohostrannosť a mnohotvárnosť, schopnosť vytvárať kontrast a stavať na ňom prekvapivé a provokujúce závery.

Na každej strane knihy slovo aj obraz elegantne vyhmatávajú hranicu medzi umením a životom, ktorá je v prípade Milana Pagáča veľmi tenká. Možno ju vôbec v problematike akčného umenia nájsť a vymedziť?

Ešte študent prvého ročníka VŠVU v Bratislave, za čias socialistického realizmu, vytiahol Pagáč – spolu s bratom Ladislavom a Viktorom Oravcom – na uctievačov dogmatického závesného obrazu zoskupenie P.O.P. s bodyartovou land­performance. A hoci sa ich akčné umenie odohrávalo v prírode, predsa to bol jasný underground – v tom čase pre konceptualistov trvalé bydlisko.

Pre západoeurópskych umelcov bolo opustenie galerijných priestorov výrazovou nutnosťou, pre našich nutnosťou prežitia. Všetky peripetie tohto prežívania stopuje Jančár od bytových realizácií cez ateliér v krajine až po osamelosť umelca/človeka v prázdnom priestore.

Sleduje Pagáčovu Špirálu vyšliapanú do snehu, sleduje vývoj P.O.P. na sympóziách, odkrýva Daring vrstvy nahého umelca visiaceho na stuhách, hrá s ním Duel, približuje jeho tvorivé partnerstvo s Viktorom.

Zvlášť dobre sa vďaka fotografiám sleduje farebno-svetelne pôsobivá Pagáčova tvorba, efektná reflexiami povrchov a priestorov. Inštalácie a performance po roku 1989 postupne naberajú na tvorivom individualizme, ktorý je zrejmý najmä v kontexte s inými umelcami na zahraničných sympóziách.

Jančár vynecháva typické „kunsthistorické slovo", venuje všetkým Pagáčovým inštaláciám veľký popisný i odborný priestor, takže prostredníctvom knihy ožívajú a vydávajú novo aktualizované umelecké svedectvo.