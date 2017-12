Už čoskoro vo vašom počítači

Filmovému fanúšikovi nestačí rýchlosť, s akou si stiahne najnovší oscarový film z internetu. Žiada si atmosféru, pohodlie a spoločnosť. A preto sa kinu darí, zvlášť multiplexom s 3D. Väčšina filmov nominovaných na tohtoročného Oscara je nám však už známa

26. feb 2011 o 0:00 Zuzana Uličianska

Filmovému fanúšikovi nestačí rýchlosť, s akou si stiahne najnovší oscarový film z internetu. Žiada si atmosféru, pohodlie a spoločnosť. A preto sa kinu darí, zvlášť multiplexom s 3D. Väčšina filmov nominovaných na tohtoročného Oscara je nám už známa najmä vďaka nelegálnemu sťahovaniu z internetu.

Filmový maniak by mohol presedieť v kine celý život. Ponuka filmov na svetovom trhu je obrovská. Veľké hollywoodske štúdiá produkujú asi 300 až 450 filmov ročne, ďalšie stovky dodajú americké nezávislé štúdiá. V Európe vznikne ďalších približne 450 až 600 filmov. Keby sme chceli zarátať aj Bollywood či produkciu ostatných kontinentov, boli by to ďalšie tisíce filmov. Aj nadšený divák teda vidí len zlomok celosvetovej produkcie. No vďaka internetu, multiplexom a káblovým televíziám má možnosti, o ktorých sa mu kedysi ani nesnívalo.

Stiahnuť sa dá takmer všetko

Pre čoraz viac fanúšikov filmov je to, čo hrajú v kinách či dávajú v televíziách, dosť nepodstatné. Nečakajú na distribútorov a už vôbec nie na dramaturgov televízií, a robia si program sami - filmy si sťahujú legálne, ale častejšie aj ilegálne z internetu, prípadne si kupujú či požičiavajú dévedečka.

Poniektoré filmy – z vlaňajšej oscarovej ponuky napríklad Biela stuha či Mladá Viktória – sa na internete objavili ešte pred svojou americkou premiérou. Avatar a Star Trek sa dali nájsť na internete deň po premiére. Do odovzdávania Oscarov bola na internete dostupná v minulých rokoch prevažná časť. Pirátov nezastavila ani 3D technológia, najviac sťahovaným bol vlani práve 3D Avatar.

„Sťahovanie filmov je otázka, na ktorú do dnešného dňa nevedia dať odpoveď ani tvorcovia veľkofilmov v USA,“ hovorí Krepopová z distribučnej spoločnosti Magic Box Slovensko.

„No nebojím sa toho, pretože zážitok z filmu na veľkom plátne v kine, kde vibrujú kolektívne emócie, nenahradí žiadny monitor alebo obrazovka, nech by bola akokoľvek veľká. Podľa môjho názoru si tí najväčší fanatici, ktorí si stiahnu filmovú novinku tak rýchlo, ako sa len dá, aj tak idú potom vychutnať film do kina. Ja sa presne s touto skúsenosťou teraz chystám na Čiernu labuť,“ dodáva.

Zážitok z veľkého plátna

Pre milovníkov veľkého plátna je dobrou správou, že odstup medzi americkou a slovenskou premiérou sa skracuje. „V niektorých prípadoch je dokonca slovenská premiéra filmu skôr než americká, keďže u nás sa premiéry nasadzujú vo štvrtok a v USA až v piatok,“ opisuje Miro Ulman zo Slovenského filmového ústavu.

Casino Royal malo napríklad slovenskú premiéru 16. novembra 2006 a v Amerike začali tento film premietať až 17. novembra. Podobne Harry Potter a Dary smrti I dávali u nás už od 17. novembra, kým v Amerike to bolo až od 19. novembra. Bývalo to horšie.

Keď na začiatku roka 2003 dostal Oscara za najlepší film muzikál Chicago, slovenskí diváci si naň museli počkať až do 31. júla. Podobne v tom istom roku nominované Hodiny sa dostali do našej distribúcie až po takmer jedenástich mesiacoch.

Výber slovenských a amerických premiér filmov nominovaných na Oscara Čierna labuť

slovenská premiéra: 10. februára 2011 americká premiéra: 17. decembra 2010 Skutočná guráž

slovenská premiéra: 17. februára 2011 americká premiéra: 22. decembra 2010 Sociálna sieť

slovenská premiéra: 4. novembra 2010 americká premiéra: 1. októbra 2010 Decká sú v pohode

slovenská premiéra: 3. marca 2011 americká premiéra: 30. júla 2010 Bojovník

slovenská premiéra: 24. februára 2011 americká premiéra: 17. decembra 2010 Kráľova reč

slovenská premiéra: 10. marca 2011 americká premiéra: 17. decembra 2010 Počiatok

slovenská premiéra: 22. júla 2010 americká premiéra: 13. júla 2010 127 hodín

slovenská premiéra: 24. februára 2011 americká premiéra: 28. januára 2011 Príbeh hračiek

slovenská premiéra: 19. augusta 2010 americká premiéra: 18. júna 2010

Svoj vplyv na väčšiu popularitu oscarových filmov malo aj nedávne rozhodnutie Akadémie filmových umení a vied rozšíriť počet nominácií na desať. Do hry o najvyššie filmové ocenenie sa tak dostáva viac mainstreamových diel, vrátane sci-fi či animovaných. Komornejšie filmy ako Blue Valentine však zrejme budú mať vždy väčšie problémy presadiť sa.

Masový vkus a alternatíva

„U slovenského diváka funguje presne to, čo inde. Trh sa riadi masovým vkusom. Filmy s komerčným potenciálom sa uvádzajú do distribúcie s masívnou reklamnou kampaňou, ktorá má za cieľ vyvolať pocity ´must seen movie´. Náročnejší divák sa musí trocha viac namáhať a film, ktorý by ho uspokojil, si vyhľadať,“ hovorí Dagmar Krepopová.

Návštevnosť filmových festivalov na Slovensku však rastie, čo podľa nej svedčí o tom, že rastú aj potreby náročnejších divákov. Odhadom ich navštívi asi 150-tisíc divákov, čo je asi 3,7 percenta, návštevnosť filmových klubov je na úrovni 85-tisíc, a teda tvorí podiel asi dve percentá. Celkovo prišlo do slovenských kín za posledné roky okolo štyroch miliónov divákov.

„Zdá sa, že ide o nízke čísla, ale treba si uvedomiť, že tak kluby ako festivaly predstavujú určitý typ alternatívnej distribúcie pre divákov, ktorí v kine hľadajú viac než iba spôsob, ako zabiť voľný čas,“ hovorí Vladimír Štric, riaditeľ Media Desku Slovensko, ktorý každoročne vydáva správu o stave audiovízie na Slovensku.

Ako však zdôrazňuje, umelecky náročné filmy dnes už nie sú len doménou klubov. Každý multiplex má spravidla jednu sálu vyhradenú pre "artové" filmy, čo je dôkaz, že nároční diváci predstavujú pre filmovú distribúciu nezanedbateľný potenciál.

Česi sa držia

Kým v Európe majú náročnejšie filmy renomovaných režisérov, hlavne ak získali ceny na veľkých festivaloch, šancu uspieť aj v bežnej distribúcii, v našich podmienkach to tak nie je. Aj u nás sa síce hrá napríklad Antikrist Larsa von Triera, ale len v rámci klubov. Rovnako je málo pravdepodobné, že by sa čerstvý víťaz Berlínskeho festivalu, iránska dráma Nader and Simin: A Separation (Nader a Simin: Odlúčenie) dostala do distribúcie. „Krajina pôvodu býva neprekonateľnou prekážkou. Na iránsky film, hoci umelecky vysoko kvalitný, príde pár divákov,“ hovorí Štric.

Do slovenských kín príde ročne približne 200 titulov. Šancu uspieť majú hlavne filmy veľkoprodukcií, samozrejme, amerických, ale aj európskych - Asterix a Obelix či Parfum. „Všetky ostatné tituly predstavujú z hľadiska návratnosti prostriedkov riziko. Filmová distribúcia je na Slovensku čisto súkromné podnikanie, riadi sa v zásade otázkami dopytu a ponuky. Slovenský trh je malý, otvorený ešte tak smerom k českej distribúcii,“ hovorí Štric.

V prvej dvadsiatke najúspešnejších filmov za minulý rok boli nielen Shrek či Avatar, ale aj Román pre mužov, Kajínek a Ženy v pokušení.

Multiplexy sú úspešné

Návšteva kina nie je pre bežnú rodinu nijakou lacnou záležitosťou. „Priemerné vstupné bolo vlani 4,61 eura, pri digitálnej 3D projekcii sa to vyšplhalo až na 8 eur. „Ešte nedávno to bolo nepredstaviteľné,“ hovorí Ulman.

Filmoví distribútori sa teda navonok nemôžu až tak sťažovať, ich tržby sa od roku 2006 rádovo zdvojnásobili. „Zvyšovanie tržieb súvisí hlavne s nárastom počtu multiplexov a miniplexov, ako aj s vysokým podielom divákov, ktorí do nich chodia,“ hovorí Štric. Podľa neho je to aj dôkaz úspešnosti nákupných centier, ktorých sú multiplexy súčasťou.

Slovenský divák je ochotný zaplatiť za lístok do takéhoto kina dvakrát viac, než za lístok do klasického mestského kina, pritom v oboch typoch kín sa premietajú tie isté filmy. V multiplexoch sa však pripláca za komfort, veľké plátno či možnosť sledovať film v 3D formáte. Práve to pripomína aj Adriana Královičová z Magic Boxu. „Trh momentálne ovplyvňuje najmä 3D technológia,“ hovorí. Situácia je alarmujúca už v porovnaní s Českom, kde začali masívne digitalizovať a odrazilo sa to na návštevnosti – o milión viac ako v roku 2009.

Digitalizované kino si môže film stiahnuť zo servera, nie je odkázané čakať na 35 mm kópie filmu. Počet digitalizovaných sál vzrástol v Európe za ostatných šesť rokov z tridsiatich skoro na 4,7 tisíca. U nás je to zatiaľ 35 digitálnych kinosál.