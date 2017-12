Oscary chcú byť ešte sledovanejšie

Americká akadémia skúša cesty, ako zvýšiť sledovanosť prestížnych filmových cien.

26. feb 2011 o 0:00 Kristína Kúdelová

Ani Avatar a nové filmy v 3D nezastavili pokles v návštevnosti kín. Americká akadémia si myslí, že stratených divákov musí hľadať a naháňať na sociálnych sieťach.

Väčšina zvedavej populácie bude chcieť v pondelok ráno vedieť, kto tento rok dostal od Americkej filmovej akadémie Oscara. Samotná akadémia však bude zvedavá na to najmä to, koľko tej populácie vlastne bolo. Trápilo ju, že sledovanosť oscarovej slávnosti klesala, to trvalo už niekoľko rokov.

Vlani rozšírila hlavnú kategóriu na desať nominovaných filmov a tým sa klesanie pokúsila zastaviť. Roky bolo tradíciou, že nominovaných bolo päť, ale akadémia si nejako spočítala, že sa medzi ne dostáva málo komerčných filmov a že teda ich početní fanúšikovia nemajú dôvod Oscary pozerať.

A naozaj. Sledovanosť trochu stúpla. Keď v roku 2008 vyhrala dráma bratov Coenovcov Táto krajina nie je pre starých, videlo to 32 miliónov divákov. Keď vlani o Oscara súťažil Avatar, pozeralo sa ich o desať miliónov viac.

Pustia ich na koberec

Aj tak to ešte nebolo dosť. Pre istotu sa tento rok odovzdávanie Oscarov presúva na sociálne siete Facebook a Twitter. Dôvodom je mládež, ktorá sa Americkej filmovej akadémii zdá nepoučiteľná – počítačová komunikácia jej zaberá toľko času, až si nespomenie na to, že by mohla ísť aj do kina.

Výsledky sú potom znepokojivé. Asi už len ázijský trh zachraňuje producentov a distribútorov. V Severnej Amerike klesol vlani počet predaných lístkov v porovnaní s rokom 2010 o päť percent. Akokoľvek sa to číslo môže zdať vysoké, majitelia kín hlásia, že už sa ich predalo len 1,34 miliardy. Napriek tomu, že bol v kinách Avatar a iné výpravné filmy v 3D.

Teraz americká akadémia počíta s tým, že mladí ľudia by sa dali k filmu pritiahnuť, ak by im sprístupnila cestu na miesta, ktoré boli kedysi výlučné a nepatrili im. Na webe bude zverejňovať zábery, ktoré sa v televízii do priameho prenosu nedostanú. Niektoré budú z červeného koberca, niektoré zas ukážu, čo robia ocenení filmári, keď zídu z pódia.

Mimoriadna akcia bude na Twitteri, Oscary tam bude komentovať režisér nominovaného filmu Fighter David O. Russel – a okrem neho aj mama a babička Jamesa Franca.

Pár úprimných rád

Panie Francové to bude zaujímať, lebo ich James je na Oscara zaslúžene nominovaný za film 127 hodín, a navyše, slávnosť bude spolu s kolegyňou Anne Hathawayovou uvádzať.

Mimochodom, moderátori akadémiu dlho trápili tiež, doteraz hľadá niekoho skvelého. My by sme jej poradili britského komika Rickyho Gervaisa, ktorý už dvakrát dôvtipne, so svojím drsnejším humorom, uvádzal Zlaté glóbusy. Na to by si však v tejto situácii asi netrúfla.

No sám Gervais na to myslel a cez agentúru Reuters poslal novým moderátorom nejaké návrhy. James Franco by vraj mohol napríklad divákom povedať: „Možno ma poznáte z filmu 127 hodín, kde hrám muža uviaznutého v uzavretom priestore a ktorý sa rozhodne radšej odseknúť si ruku, než tam zostať trčať. Možno si vravíte, že teraz hovorím od veci, ale počkajte do polovice tohto ceremoniálu. Potom sa s ním identifikujete.“