Kto ovláda živly aj Zlaté maliny?

Najviac Antioscarov pobralo akčné fantasy Posledný vládca vetra.

28. feb 2011 o 0:00 Miloš Krekovič

Väčšinu z najhorších filmov minulého roka sme v našich kinách už videli. Udeľujú ich deň pred Oscarmi, ale ceremoniál odsýpa rýchlejšie. Málokto si totiž ceny za najhorší filmový počin preberá osobne. Aj víťazom tridsiateho prvého ročníka Zlatých malín bol v sobotu večer neprítomný režisér M. Night Shyamalan. Režíroval, produkoval aj napísal akčné fantasy Posledný vládca vetra, ktoré získalo päť malín vrátane najhoršieho filmu, režiséra, scenára, herca vo vedľajšej úlohe a novinky, ceny za „zneužitie formátu 3D“.

V zámorí film sprevádzala povesť fiaska sezóny, extrémne zlé recenzie a mizerných šesť percent v hodnotení známeho servera Rotten Tomatoes. Shyamalanovi najviac priťažilo porovnanie s predlohou, obľúbeným televíznym seriálom.

Konverzia – perverzia

Svet fantastickej planéty, štyroch živlov a národov previedol na plátno tak plocho, až film fanúšikovia seriálu „znenávideli ešte viac ako kritici, ak je také niečo vôbec možné“, písali na webe organizátori. Uškodila mu aj lacná konverzia do 3D. „Niekto to volá konverzia. Pre nás je to perverzia,“ povedal zakladateľ ceny John J. B. Wilson pre denník Guardian.

Shyamalan sa narodil v Indii, no pôsobí v USA. Je to už druhá Zlatá malina pre niekdajší hollywoodsky talent a autora filmu Šiesty zmysel, ktorý mal v roku 1999 dokonca šesť nominácii na Oscara. Posledný vládca vetra tentoraz zatienil iné zlé filmy vrátane tretieho dielu upírskej ságy Twilight sága: Zatmenie. Smolu mal iba herec Jackson Rathbone. Malinu má za vedľajšie výkony v oboch týchto filmoch.

Zlaté maliny nekopírujú Oscary a špeciálne sa venujú kategóriám, keď Hollywood recykluje sám seba. To je prípad Sexu v meste 2, druhého víťaza s troma Zlatými malinami. Okrem ceny za najhoršie pokračovanie si cenu za hlavný ženský herecký výkon rozdelila štvorica hlavných hrdiniek – Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis a Cynthia Nixon.

„Sex v meste 2 prišiel do kín v čase, keď sa Američania strachovali o strechu nad hlavou. Do toho sa tieto ženy prevážajú v Rolls-Royce, nakupujú drahé topánky a len tak míňajú peniaze, akoby boli pod parou,“ povedal John J. B. Wilson.

Miliónová sledovanosť

Zlaté maliny fungujú od roku 1981, k tradícii vraj Wilsona priviedli dva filmové nepodarky, ktoré videl po sebe. O cenách hlasujú členovia nadácie Zlatá malina v USA a sedemnástich iných krajinách.

V roku 2005 herečka Halle Berry parodovala vlastný oscarový prejav a ďakovala za „tento kúsok h....“. Vlani milión ľudí na YouTube sledovalo prejav herečky Sandry Bullockovej, ktorá deň po Zlatej maline získala aj Oscara (za iný film).