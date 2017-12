Cena Fantázie 2011 prijíma poviedky do súťaže

Nádejní autori môžu do 31. mája 2011 zasielat svoje poviedky do literárnej súťaže Cena Fantázie. Výzva je otvorená poviedkam zo žánru sci-fi, fantasy a horor.

Časopis Fantázia, organizátor literárnej súťaže Cena Fantázie, začal prijímať texty do deviateho ročníka súťaže o najlepšiu slovenskú poviedku fantastických žánrov.

Zúčastniť sa môžu doteraz nepublikované poviedky napísané v slovenskom jazyku vo všetkých žánroch fantastiky (sci-fi, fantasy, horor), neodoslané do žiadnych iných literárnych súťaží. Maximálna dĺžka príspevkov je 30 normostrán.

Najlepšie poviedky literárnej súťaže budú uverejnené v Zborníku Ceny Fantázie. Traja najlepší získajú finančné ceny.

Novinkou je samostatná cena spoločnosti Intel, ktorú získa najlepšia poviedka žánru sci-fi. „V posledných rokoch sme pociťovali úbytok poviedok, v ktorých rolu zohrávala technika a veda,“ hovorí Ivan Aľakša, vydavateľ časopisu Fantázia. „Autori písali viac textov v žánroch fantasy a horor – je možné, že techniky už v našom živote je toľko, že riešením je únik do svetov Harryho Pottera, Pána prsteňov, či Súmraku... Radi by sme však videli záujem našich autorov aj o možný rozvoj a smerovanie vedy – počítačov, robotiky, vesmírnych letov, biológie, prípadne o cestovanie v čase, alebo aj ekológie. Verím, že sa nám to vďaka spolupráci s Intelom podarí.“



Uzávierka prijímania súťažných textov je 31. mája 2011. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke súťaže - po kliknutí sem.