Oscary opanovala Kráľova reč

Britská dráma je najlepší film minulého roka a na udeľovaní cien Americkej akadémie uspela aj v kategóriách réžia, herec v hlavnej úlohe a scenár.

28. feb 2011 o 7:18 kul

Kráľova reč bola horúcim favoritom tohtoročných Oscarov. Z dvanástich nominácií nakoniec získala štyri sošky v kľúčových kategóriách.



LOS ANGELES. Dráma Kráľova reč získala v nedeľu cenu Americkej filmovej akadémie za najlepší film minulého roka. Prestížne sošky Oscarov dostali vo svojich kategóriách aj tvorcovia tohto filmu - režisér Tom Hooper, herec Colin Firth a scenárista David Seidler.

Kráľova reč bola horúcim favoritom a na slávnostnom odovzdávaní cien v Los Angeles súťažila s celkovo 12 nomináciami. Ocenený Colin Firth si vo filme zahral britského kráľa Juraja VI., ktorý mal problémy s koktaním.

"Mám taký pocit, že moja kariéra práve dosiahla vrchol," rozosmial na úvod svojej ďakovačky publikum herec a svoju nervozitu komentoval s typickým britským humorom: "Musím vás varovať, že v hornej časti brucha mi začína cukať, čo hrozí sformovaním tanečných pohybov, ktoré by síce pre mňa mohli byť zábavné, no boli by extrémne problematické pre moje nohy cestou z pódia."

Oscara pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe dostala Natalie Portmanová. V psychologickom trileri režiséra Darrena Aronofského stvárnila premenu mladej baletky, ktorá je pre úspech v balete urobiť viac než ktorákoľvek z iných tanečníc v súbore.

Dánska dráma In a Better World (Lepší svet) si vyslúžila cenu za najlepší cudzojazyčný film a snímka Inside Job (Zo zákulisia krízy) o bankových škandáloch na pozadí globálnej krízy sa stala najlepším dokumentom.

Boxerská dráma Fighter získala oboch Oscarov pre hercov vo vedľajších úlohách. Melissa Leová stvárnila vo filme vládnucu ženu boxerskej rodiny, zatiaľ čo Christian Bale si zahral úlohu jej problémového syna.

Sci-fi triler Počiatok mal tiež dobrý večer, keď získal Oscary za zvuk, zvukové efekty, vizuálne efekty a kameru.